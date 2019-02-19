В сельской школе в Днепропетровской области возведут обсерваторию

В поселковой школе Днепропетровской области появится собственная обсерватория. Как рассказали в ДнепрОГА, сейчас в поселке Волосское рядом с обычной школой возводят трехэтажный корпус, в котором разместится обсерватория для изучения небесных тел, два спортивных и один актовый зал, а также кабинеты естественных дисциплин с лабораториями. Чиновники говорят, что два года назад реконструировали и саму школу.

"Всех проблем ремонт не решил. В заведении не хватает помещений. Отсутствуют туалеты — они только на улице. Уроки физкультуры проходят в коридоре, школьные праздники — в фойе. Нет кабинетов физики, химии, биологии. Лучшее решение — построить еще один корпус заведения", — отмечают в пресс-службе Днепропетровской обладминистрации.

Грызть гранит науки здесь будут 150 школьников.

Ранее эксперты рассказали, как финансируются украинские школы. В основе финансирования школ лежит финансовое планирование. Перед началом каждого года школы должны составить план того, что им будет нужно – мебель, хозяйственные материалы, спортинвентарь, и т.д. В этих запросах руководители школ должны четко прописать, сколько денег им нужно на ту или иную позицию. После этого местный орган власти, которому подчиняется школа, выделяет указанную сумму. Да, бывает и такое, что вышестоящее руководство может не одобрить бюджетный план и не выделить деньги. Причины могут быть разными, от нехватки денег в местном бюджете до неумения представителей школ составлять сметы и аргументировано отстаивать свою позицию.

Но школам гораздо проще взять эти деньги у родителей своих учеников, чем утруждать себя и составлять грамотные бюджетные запросы.

Что касается государственных расходов на образование, то с каждым годом суммы увеличиваются. К тому же, почти половина всех денег идет именно на среднее образование. Так, если в 2017 г. сводный бюджет образования составлял 168,6 млрд грн, то уже в 2017 г. эта цифра выросла на 53,3 млрд и составила 221,9 млрд грн.

Более подробно о том, почему в школах собирают деньги с родителей и как это исправить, читайте в материале сайта "Сегодня": Сбор денег на мел и парты: как бороться со школьным вымогательством.