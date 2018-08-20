В школах и садах Днепра провели ревизии

В зданиях нет системы оповещения о пожаре, а пути эвакуации отделаны легкогорящими материалами

В преддверии нового учебного года пожарные инспекторы проверили в Днепре садики и школы. По результатам ревизии прокуратура №2 направила в суд 26 исков к органам местного самоуправления с требованием устранить нарушения.

"По результатам судебного разбирательства уже удовлетворено три иска на сумму более 270 000 гривен, остальные находятся в суде. После поступления в суд исковых заявлений прокуратуры органами местного самоуправления было добровольно выделено больше 130 000 гривен", — рассказали нам в прокуратуре Днепропетровской области.

В списке обвинителей оказались также детский сад №343 и специализированная школа эколого-экономического профиля №67. Здесь во время плановых проверок обнаружили нарушения стандартов и нормативов пожарной безопасности. В довесок к отсутствию пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре инспекторы составили целый список претензий.

"Помещения электрощитовой и библиотеки не отделены от других помещений соответствующими противопожарными дверями, план эвакуации не выполнен в соответствии с требованиями ГСТУ, пути эвакуации отделаны горючими материалами, не проведена идентификация объектов хозяйственной деятельности, работники не обеспечены средствами индивидуальной защиты, не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций", — рассказали "Сегодня" обвинители.

По мнению прокуроров, нарушения связаны с недостаточным финансированием учебных заведений.

"Именно это и стало причиной обращения прокуратуры в суд с соответствующими исками", — подчеркнули в управлении.

В 343-м детсаду комментировать претензии спасателей отказались, сославшись на директиву гордепартамента. А в департаменте гуманитарной политики Днепровского горсовета лишь обещали подготовить официальный ответ, однако спустя две недели пути устранения претензий так и не озвучили.



В общей сложности представители прокуратуры Днепропетровской области направили в суд 26 исковых заявлений на органы местного самоуправления, в которых просят устранить нарушения противопожарной безопасности в учебных заведениях, в том числе и выделив дополнительные финансы ради безопасности детей.

Напомним, 30 марта в школе №20 города Днепр произошел пожар. К счастью, дети еще не успели зайти в здание. Предварительной причиной огня называют проблему с проводкой.

Также мы писали, что накануне нового учебного года в Минобразования признали: в Украине сложная ситуация с поборами в школе — их требуют все чаще и чаще. Министр Лилия Гриневич разослала письмо директорам школ и начальникам местных управлений образования, в котором отметила, что ни один из педагогов не имеет права требовать от родителей учеников деньги на школьные нужды.