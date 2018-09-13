В школе Днепре произошло массовое отравление: 16 детей попали в больницу

16 учеников одной из школ Днепра попали в больницу с отравлением

В Днепре в одной из общеобразовательных школ произошло массовое отравление учеников. Об этом сообщили в пресс-службе Днепровского городского совета.

В горсовете уточнили, что на данный момент с подозрением на отравление госпитализированы 16 учеников школы. Медики оценивают состояние пострадавших детей как средней тяжести.

Не так давно в Донецкой области в детском лагере "Орленок" отравились 94 человека. По предварительным результатам эпидрасследования установлено, что первый случай заболевания возник 15 июля у работника пищеблока, следующие случаи заболевания регистрировались 16 и 17 июля.

Кроме того, в Николаевской области на частной базе отдыха "Сан Марино" в результате отравления пострадали 10 человек: 8 детей и 2 взрослых.

А в Черновицкой области в спортивно-оздоровительном отравились 14 детей. Пострадали дети возрастом 10-15 лет. Все они являются спортсменами из Киевской области, которые приехали на отдых. Врачи осмотрели пострадавших и диагностировали им пищевое отравление.