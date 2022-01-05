В Украине есть памятник экс-президенту Казахстана Назарбаеву: как он выглядит (фото)

Нурсултан Назарбаев обучался в одном из высших профтехучилищ

Монумент появился 17 лет назад / Коллаж "Сегодня"

В Камянском Днепропетровской области есть памятник экс- президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. Он находится в одном из высших профтехучилищ.

Об этом сообщает городской социально-туристический портал 0569.BIZ.

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Подробности

Открытие памятника Нурсултану Назарбаеву состоялось в 2005 году к 80-летию высшего профтехучилища. Именно в нем обучался экс-президент Казахстана на металлурга с 1958 по 1960 годы.

Памятник экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Каменском. Фото: городской социально-туристический портал 0569.BIZ

Памятник экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Каменском. Фото: городской социально-туристический портал 0569.BIZ

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В города Казахстана сносят памятники Назарбаева

В Казахстане толпа митингующих пытается снести памятник экс-президенту Нурсултану Назарбаеву в Талдыкоргане, который установили в 2016 году.

К памятнику привязали веревки. С помощью них протестующие и планируют скинуть монумент.

Какая ситуация в Казахстане

В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области — нефтедобывающем регионе на западе Казахстана — вышли с протестами против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ.

Протесты распространились и на другие города. В Алмате — крупнейшем городе и первой столице страны — вечером 4 января и в ночь на 5-е произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты.

Президент ввел в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алмате режим чрезвычайного положения до 19 января. Оно предусматривает комендантский час с 07:00 до 23:00, запрет массовых мероприятий и забастовок, запрет продавать оружие, боеприпасы и алкоголь, изъятие у людей оружия и боеприпасов, усиление охраны особо важных объектов. Ограничен въезд и выезд из этих регионов и Алматы, предписаны проверки документов, досмотры людей и транспорта.

Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и заявил, что на кабмине лежит особая вина за допущение протестной ситуации.

Кроме того, протесты в Казахстане переросли в кровавую стрельбу, а военных взяли в плен. А Токаев выступил с обращением к нации.

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