В Украине есть памятник экс-президенту Казахстана Назарбаеву: как он выглядит (фото)

В Камянском Днепропетровской области есть памятник экс- президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. Он находится в одном из высших профтехучилищ.
Об этом сообщает городской социально-туристический портал 0569.BIZ.
Подробности
Открытие памятника Нурсултану Назарбаеву состоялось в 2005 году к 80-летию высшего профтехучилища. Именно в нем обучался экс-президент Казахстана на металлурга с 1958 по 1960 годы.
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В города Казахстана сносят памятники Назарбаева
В Казахстане толпа митингующих пытается снести памятник экс-президенту Нурсултану Назарбаеву в Талдыкоргане, который установили в 2016 году.
К памятнику привязали веревки. С помощью них протестующие и планируют скинуть монумент.
Какая ситуация в Казахстане
- В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области — нефтедобывающем регионе на западе Казахстана — вышли с протестами против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ.
- Протесты распространились и на другие города. В Алмате — крупнейшем городе и первой столице страны — вечером 4 января и в ночь на 5-е произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты.
- Президент ввел в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алмате режим чрезвычайного положения до 19 января. Оно предусматривает комендантский час с 07:00 до 23:00, запрет массовых мероприятий и забастовок, запрет продавать оружие, боеприпасы и алкоголь, изъятие у людей оружия и боеприпасов, усиление охраны особо важных объектов. Ограничен въезд и выезд из этих регионов и Алматы, предписаны проверки документов, досмотры людей и транспорта.
- Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и заявил, что на кабмине лежит особая вина за допущение протестной ситуации.
- Кроме того, протесты в Казахстане переросли в кровавую стрельбу, а военных взяли в плен. А Токаев выступил с обращением к нации.
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