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В Украину из США прибыли уникальные книги для библиотеки сенатора Маккейна

Сегодня, 19:53

Книги расположат на первом этаже Центральной городской библиотеки

Джон Маккейн. Фото: AFP
Джон Маккейн. Фото: AFP.

На днях из США к нам прибыли раритетные книги, которые пополнят фонд будущей библиотеки украинской диаспоры имени американского сенатора Джона Маккейна.

Как сообщил мэр Днепра Борис Филатов, несколько тысяч редких экземпляров исторических книг, фотографий, пластинок и подборок прессы доставили в Украину кораблем. Некоторые из них побывали в Аргентине, Бразилии, Германии и Канаде.

"Это подарок от украинской диаспоры города Рочестер и Украинской православной церкви в Соединенных Штатах Америки. Чтобы воплотить этот проект, нам пришлось завоевать большое доверие. Теперь он на финишной прямой", — рассказал градоначальник.

Как сообщалось ранее, книги расположат на первом этаже Центральной городской библиотеки.

Напомним, в Киеве появилась улица в честь американского сенатора Джона Маккейна. Решение поддержал 71 депутат Киеврады.


Как сообщалось ранее, сенатор, которого называли "большим другом Украины", скончался в августе 2018 года. О переименовании одной из улиц в его честь в столице заговорили еще в прошлом году. Семья американского политика эту инициативу поддержала, о чем уведомила Киевраду официальным письмом.

Секретарь Киеврады Владимир Прокопив отмечал, что Джон Макккейн активно отстаивал интересы Украины и поддерживал наше стремление жить в современной, демократической стране.

Напомним, Джон Сидни Маккейн родился 29 августа 1936 года. Он представлял в Сенате США штат Аризона, в 2016 году его переизбрали на шестой срок. В 2008 году Маккейн баллотировался в президенты от Республиканской партии. Также он известен жесткой политикой в отношении России, против которой призывал к новым и новым санкциям, и действующего президента США Дональда Трампа.

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Тег библиотека, книги, маккейн

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АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

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