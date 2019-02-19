Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
27,19
30,8
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Днепра

В Желтых Водах силовики учились усмирять бунт в колонии

Сегодня, 17:57

По легенде учений, арестанты взяли в заложники надзирателей

В Желтых Водах силовики учились усмирять бунт в колонии Днепр По легенде учений, арестанты взяли в заложники надзирателей

В Желтых Водах силовики отрабатывали усмирять бунт в колонии: по легенде учений, арестанты взяли в заложники надзирателей.

Два десятка сотрудников колонии выступили в роли бунтующих заключенных, которые поставили под угрозу жизни сотрудников колонии.

Так, большинство бунтовщиков оттеснили, а самых наглых задерживают с помощью собаками, а после этого освобождали заложников – спецназовцы, альпинисты и взрывотехники работали как единый механизм.

Одной из звезд показательных выступлений оказалась двухлетняя овчарка Грета. Овчарка живет дома у кинолога вместе с его семьей. Хозяин научил ее защищать детей.

"Я могу выпустить детей вместе с собакой. И не подойдете, вы не подойдете. К детям именно. Это я для себя научил", – рассказал кинолог Вячеслав Банников.

Кроме того, собаки обучены находить оружие. В одном из ящиков спрятали пистолет, но пес быстро определяет, где именно.

"Мы отрабатываем те ситуации, которые, не дай Боже, могут случиться в наших учреждения. Это и массовые беспорядки, и непокорность", – рассказал Владимир Мелюхов, первый заместитель начальника Администрации уголовно-исполнительной службы Украины.

Подобные учения проводятся раз в полгода, чтобы быть готовым к настоящим бунтам за решеткой.

Напомним, ранее мы писали о конфликте между заключенными в исправительной колонии №5 в российском городе Самара. Сообщалось, что в результате происшествия 17 человек были госпитализированы в больницу.

Также мы писали о том, как в России сотни заключенных пытались захватить тюрьму. Бунт произошел в расположенной в Саратовской области РФ исправительной колонии №7, в котором приняли участие около 200 из 800 особо опасных преступников-рецидивистов, которые в ней содержатся.

Кроме того, в августе 2018 года аналогичный случай произошел в Пермском крае, где бунтовали заключенные колонии № 37 для бывших силовиков и судей.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег бунт, колония, желтые воды, Днепропетровская область

Вы сейчас просматриваете новость " В Желтых Водах силовики учились усмирять бунт в колонии". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новый бунт в российской колонии: стали известны подробности

10 февраля, 17:08

Тюремные беспорядки длились около получаса

Реалии "ДНР": оккупанты не платят населению зарплаты, а магазины превращают в наливайки

31 января, 17:43

Оставшиеся без выплат рабочие массово увольняются, сообщает Тымчук

Впервые за столько лет. Камалия похвасталась сменой имиджа

Ани Лорак после новости о разводе снялась с дочерью в фотосессии

"Все совершают ошибки": Панеттьери высказалась о разрыве с Кличко

Отец троих детей узнал, что бесплоден и отсудил у жены $300 тысяч

Монахи Афона официально отказали Варфоломею в признании ПЦУ

Сколько людей осталось в Украине – Госстат подсчитал

Стала известна причина развода Ани Лорак

Многие украинцы могут лишиться пенсий из-за масштабных проверок

Правительство утвердило Гособоронзаказ на 2019 год

Киевлян завалят письмами из налоговой
Загрузка...

В тюрьму на 100 лет: депутаты предлагают ввести новую систему уголовных наказаний в Украине

Сегодня, 07:08

Юристы говорят о сложностях, а политологи не верят в скорое принятие закона

Весеннее повышение пенсий: кому прибавят и на сколько этого хватит

Вчера, 07:00

С 1 марта украинским пенсионерам добавят в среднем по 457 гривен

Проверят всех: получателей пенсий, субсидии и других выплат подвергнут верификации

17 февраля, 07:51

Пенсии, субсидии и другие соцвыплаты в Украине будут проверять

Большая разборка: что нужно знать о наследовании и наследстве

17 февраля, 07:00

Как правильно оформить наследство и какие налоги придется на него платить

Вкусно и полезно! Оксана Марченко показала свой идеальный завтрак

В коротенькой юбке: Оксана Марченко похвасталась стройными ногами

Цвет волос по знаку Зодиака: 24 модных варианта (фото)