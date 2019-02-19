В Желтых Водах силовики учились усмирять бунт в колонии

По легенде учений, арестанты взяли в заложники надзирателей

В Желтых Водах силовики учились усмирять бунт в колонии 2019-02-19T17:57:00+02:00 Днепр По легенде учений, арестанты взяли в заложники надзирателей

В Желтых Водах силовики отрабатывали усмирять бунт в колонии: по легенде учений, арестанты взяли в заложники надзирателей.

Два десятка сотрудников колонии выступили в роли бунтующих заключенных, которые поставили под угрозу жизни сотрудников колонии.

Так, большинство бунтовщиков оттеснили, а самых наглых задерживают с помощью собаками, а после этого освобождали заложников – спецназовцы, альпинисты и взрывотехники работали как единый механизм.

Одной из звезд показательных выступлений оказалась двухлетняя овчарка Грета. Овчарка живет дома у кинолога вместе с его семьей. Хозяин научил ее защищать детей.

"Я могу выпустить детей вместе с собакой. И не подойдете, вы не подойдете. К детям именно. Это я для себя научил", – рассказал кинолог Вячеслав Банников.

Кроме того, собаки обучены находить оружие. В одном из ящиков спрятали пистолет, но пес быстро определяет, где именно.

"Мы отрабатываем те ситуации, которые, не дай Боже, могут случиться в наших учреждения. Это и массовые беспорядки, и непокорность", – рассказал Владимир Мелюхов, первый заместитель начальника Администрации уголовно-исполнительной службы Украины.

Подобные учения проводятся раз в полгода, чтобы быть готовым к настоящим бунтам за решеткой.

Напомним, ранее мы писали о конфликте между заключенными в исправительной колонии №5 в российском городе Самара. Сообщалось, что в результате происшествия 17 человек были госпитализированы в больницу.

Также мы писали о том, как в России сотни заключенных пытались захватить тюрьму. Бунт произошел в расположенной в Саратовской области РФ исправительной колонии №7, в котором приняли участие около 200 из 800 особо опасных преступников-рецидивистов, которые в ней содержатся.

Кроме того, в августе 2018 года аналогичный случай произошел в Пермском крае, где бунтовали заключенные колонии № 37 для бывших силовиков и судей.

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