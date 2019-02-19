В Желтых Водах силовики учились усмирять бунт в колонии
По легенде учений, арестанты взяли в заложники надзирателей
В Желтых Водах силовики отрабатывали усмирять бунт в колонии: по легенде учений, арестанты взяли в заложники надзирателей.
Два десятка сотрудников колонии выступили в роли бунтующих заключенных, которые поставили под угрозу жизни сотрудников колонии.
Так, большинство бунтовщиков оттеснили, а самых наглых задерживают с помощью собаками, а после этого освобождали заложников – спецназовцы, альпинисты и взрывотехники работали как единый механизм.
Одной из звезд показательных выступлений оказалась двухлетняя овчарка Грета. Овчарка живет дома у кинолога вместе с его семьей. Хозяин научил ее защищать детей.
"Я могу выпустить детей вместе с собакой. И не подойдете, вы не подойдете. К детям именно. Это я для себя научил", – рассказал кинолог Вячеслав Банников.
Кроме того, собаки обучены находить оружие. В одном из ящиков спрятали пистолет, но пес быстро определяет, где именно.
"Мы отрабатываем те ситуации, которые, не дай Боже, могут случиться в наших учреждения. Это и массовые беспорядки, и непокорность", – рассказал Владимир Мелюхов, первый заместитель начальника Администрации уголовно-исполнительной службы Украины.
Подобные учения проводятся раз в полгода, чтобы быть готовым к настоящим бунтам за решеткой.
Напомним, ранее мы писали о конфликте между заключенными в исправительной колонии №5 в российском городе Самара. Сообщалось, что в результате происшествия 17 человек были госпитализированы в больницу.
Также мы писали о том, как в России сотни заключенных пытались захватить тюрьму. Бунт произошел в расположенной в Саратовской области РФ исправительной колонии №7, в котором приняли участие около 200 из 800 особо опасных преступников-рецидивистов, которые в ней содержатся.
Кроме того, в августе 2018 года аналогичный случай произошел в Пермском крае, где бунтовали заключенные колонии № 37 для бывших силовиков и судей.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Желтых Водах силовики учились усмирять бунт в колонии". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Новый бунт в российской колонии: стали известны подробности
Тюремные беспорядки длились около получаса