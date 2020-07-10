В жутком ДТП в Днепре погибла беременная женщина: всплыли новые подробности

После аварии в больнице скончался еще один человек

В Днепре после ночного ДТП на Полтавском шоссе скончался еще один пострадавший. Также правоохранители задержали подозреваемого в совершении аварии. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП Украины.

Напомним, в аварию возле заправки, 9 июля, попали три автомобиля: Volkswagen, Ford и грузовик MAN. На момент столкновения в легковушке Ford находились три человека. Два пассажира, 54-летний мужчина и 32-летняя женщина, погибли на месте. А водителя в тяжелом состоянии забрала "скорая", именно он позже скончался в больнице.

Кроме того, появились новые данные о погибших в ДТП. Как сообщила волонтер Светлана Гаврилова на своей странице в Facebook, жертвами аварии стала молодая пара. Павел и Алена только недавно поженились. Также известно, что женщина ждала ребенка.

На данный момент пассажир автомобиля Volkswagen находится в больнице, а водителя авто задержали.

"Водителя, 1994 года рождения Volkswagen Crafter задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.10 июля следователем по согласованию с прокуратурой будет вручено ему уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения", – рассказали в полиции.

Сведения по данному факту внесены следственным управлением в ЕРДР. Если вину задержанного докажут, ему грозит от пяти до десяти лет тюрьмы.

Напомним, жуткая авария произошла вчера, 9 июля, около 23:00. По данным копов, Volkswagen ехал по шоссе в сторону выезда из города. Внезапно перед ним начал притормаживать грузовик MAN – чтобы пропустить транспорт и повернуть налево. Водитель микроавтобуса пошел на опережение и выехал через две сплошные на "встречку". Там он лоб в лоб и столкнулся с Ford.

Ранее мы сообщали, что в Днепре у маршрутки отказали тормоза. В масштабной аварии пострадал ребенок.

А во Львове пьяный водитель устроил настоящий погром:

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