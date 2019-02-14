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Вблизи Днепра полицейские задержали 6 вооруженных человек, которые пытались установить блокпост

Сегодня, 20:53

Во время задержания у мужчин изъяли несколько единиц оружия и спецсредства

Вблизи Днепра полицейские задержали 6 вооруженных человек, которые пытались установить блокпост Днепр Во время задержания у мужчин изъяли несколько единиц оружия и спецсредства

Вблизи Днепра полицейские задержали 6 человек по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, мужчины пытались установить блокпост на трассе Знаменка-Луганск-Изварино вблизи г. Новомосковск.
Во время задержания у них изъяли несколько единиц оружия и спецсредства.

Шесть человек, одетые в камуфляжную форму, сначала представились военными. В разговоре с правоохранителями они отказались назваться или предоставить удостоверение или разрешение на установку сооружения. Сообщили, что их наняли для выполнения этой работы, и они ждут дальнейших указаний от руководителя.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). За указанное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой. Правонарушители задержаны в порядке ст. 208 УПК.

Напомним, в Днепропетровской области прошли масштабные военные учения.

Также мы писали, что на трассе в Запорожской области появился блокпост с вооруженными копами. Полицейские проверяют документы водителей и пассажиров, а также автомобили.

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Тег оружие, блокпост

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