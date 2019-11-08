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Вдохновился сериалом: в Днепре парень варил наркотики в квартире

8 ноября, 09:13

У дилера изъяли «товара» на миллион гривен

В Днепре парень увлекся телесериалом и варил наркотики в квартире. У дилера изъяли "товара" на миллион гривен, сообщили в пресс-службе местной полиции.

Метамфетамин и марихуану 22-летний парень изготавливал в съемной квартире в жилом массиве Тополь. Юноша рассказал, что "товар" он продавал путем закладок в городе и области, а клиентов подыскивал через месседжер.

Отметим, что все инструкции по изготовлению наркотиков парень находил в интернете. Теперь ему грозит от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Кроме того, не так давно в столице боролись с теми, кто распространяет наркотики. А именно – с рекламой, которую дилеры пишут на заборах и стенах домов.

А в Харькове развернули активную кампанию по борьбе с "закладками" и продавцами наркотиков. В мэрии открыли горячую линию для обращений, а студенты создали чат-бот.

Также мы сообщали, что в Украине появились дельцы, которые начали массово предлагать бесплатные наркотики. Свой товар они рекламируют традиционным образом – с помощью надписей в многолюдных местах.

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