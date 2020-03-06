Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,74
27,69

Вернулись из Италии: в Днепропетровской области на коронавирус проверили семью

6 марта, 09:38

Тина Наринецкая

COVID-19 подозревали у всех шести членов семьи

В Апостолово в Днепропетровской области медики проверили на новый коронавирус целую семью. Глава семейства недавно вернулся из Италии.

В департаменте здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации рассказали, что вскоре после возвращения в Украину у мужчины поднялась температура. К нему направили специализированную бригаду медиков в защитных костюмах. Врачи проверили всех членов семьи, и коронавирус ни у кого не обнаружили.

Отметим, что больной во время поездки в Италию в фоне эпидемии ни находился и с больными не контактировал. Сейчас все шесть человек чувствуют себя хорошо и за ними наблюдает семейный врач.

Реклама

"Коронавирус имеет определенные симптомы. Ни у одного из членов семьи их не обнаружили. Зато был незначительный насморк, без других признаков болезни. Сейчас мужчина, его мать, жена и трое детей чувствуют себя хорошо. Семейный врач констатировал в семье признаки легкой респираторной инфекции", – рассказал директор департамента здравоохранения Днепропетровской ОГА Валерий Сердюк.

В тренде
Что ждет эвакуированных из Китая после обсервации: подробности

Ранее новый премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что наибольшим вызовом на сегодня для Украины является распространение коронавируса.

Также мы сообщали, что в Черновицкой области, где был зафиксирован первый в Украине случай заражения коронавирусом, решили объявить карантин – будут приостановлены занятия в детских садах, вузах и школах.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

проверка семья медики коронавирус апостолово Днепропетровская область подозрение

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве супруги-заробитчане напали на таксиста, ударили по голове палкой и ограбили (видео)
В Киеве супруги-заробитчане напали на таксиста, ударили по голове палкой и ограбили (видео)Происшествия
Стрельба в Днепре: по городу и области объявили
Стрельба в Днепре: по городу и области объявили "зачистку" криминалитетаДнепр
Взрывом в Днепре ребенку оторвало руку: видео
Взрывом в Днепре ребенку оторвало руку: видеоДнепр
Стало известно, куда повезут больных на коронавирус в Днепре и Кривом Роге
Стало известно, куда повезут больных на коронавирус в Днепре и Кривом РогеДнепр
До +18 и дождь со снегом: синоптики удивили прогнозом на неделю
До +18 и дождь со снегом: синоптики удивили прогнозом на неделюУкраина
В Днепр завезли зараженный салат из Италии: чем он опасен
В Днепр завезли зараженный салат из Италии: чем он опасенДнепр

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...