Вернулись из Италии: в Днепропетровской области на коронавирус проверили семью

В Апостолово в Днепропетровской области медики проверили на новый коронавирус целую семью. Глава семейства недавно вернулся из Италии.

В департаменте здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации рассказали, что вскоре после возвращения в Украину у мужчины поднялась температура. К нему направили специализированную бригаду медиков в защитных костюмах. Врачи проверили всех членов семьи, и коронавирус ни у кого не обнаружили.

Отметим, что больной во время поездки в Италию в фоне эпидемии ни находился и с больными не контактировал. Сейчас все шесть человек чувствуют себя хорошо и за ними наблюдает семейный врач.

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"Коронавирус имеет определенные симптомы. Ни у одного из членов семьи их не обнаружили. Зато был незначительный насморк, без других признаков болезни. Сейчас мужчина, его мать, жена и трое детей чувствуют себя хорошо. Семейный врач констатировал в семье признаки легкой респираторной инфекции", – рассказал директор департамента здравоохранения Днепропетровской ОГА Валерий Сердюк.

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Ранее новый премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что наибольшим вызовом на сегодня для Украины является распространение коронавируса.

Также мы сообщали, что в Черновицкой области, где был зафиксирован первый в Украине случай заражения коронавирусом, решили объявить карантин – будут приостановлены занятия в детских садах, вузах и школах.

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