Видео дня. В Днепре женщины на празднике украли тыкву у детей

В Днепре во время детского праздника две женщины украли тыкву. Они взяли ее и быстро положили в сумку, думая, что остались незамеченными. Однако "громкое" преступление засняли очевидцы и видео стало вирусным.
Запись опубликовала Одарка Белая в Facebook.
Инцидент произошел на детском празднике, который так и называется "Тыква". Две взрослые женщины пришли на мероприятие с большой черной сумкой и быстро положили туда тыкву. На видео видно, как они радовались "добычи".
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В Сети люди насмехаются над ситуацией и говорят, что это позор, ведь тыква в любом магазине стоит около 10 гривен за штуку. Зачем местные украли овощ у детей – неизвестно.
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