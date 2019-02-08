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Вилкул выступил в Раде резко против переименования Днепропетровской области

Сегодня, 12:36

Фракция Оппозиционного блока не поддержала изменения в Конституцию о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую без проведения местного референдума

Александр Вилкул
Александр Вилкул.
Вилкул выступил в Раде резко против переименования Днепропетровской области //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d5b/201/5c5d5b20107ef.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d5b/201/5c5d5b20107ef.jpg Днепр Фракция Оппозиционного блока не поддержала изменения в Конституцию о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую без проведения местного референдума

Лидер оппозиции подчеркнул, что названия областей, населенных пунктов и улиц должны определять люди, а не Рада, которой не доверяют 98% населения.

 "Украинцы сейчас вынуждены батрачить за границей для того, чтобы прокормить свои семьи, потому что экономика Украины сейчас в полнейшем упадке. В стране война. А власть в это время занимается переименованием городов и улиц, пытаясь отвлечь украинцев от реальных жизненно-важных проблем", – заявил во время обсуждения законопроектов по переименованию Днепропетровской области народный депутат Александр Вилкул, ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК – Партия мира и развития.

Он заявил, что фракция не поддержит изменения в Конституцию о переименовании области без проведения местного референдума.

Обращаясь к провластной коалиции, Александр Вилкул сказал: "А приносят ли такие решения кому-либо облегчение, снизят ли тарифы или закончат войну? Нет! так кому они тогда выгодны?".

Он подчеркнул нежелание власти заниматься решением реальных проблем украинцев в то время, когда направленные на улучшение жизни людей законопроекты ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА даже не рассматриваются парламентом.

"Сегодня Верховная Рада сделала первый шаг к переименованию Днепропетровской области в Сичеславскую, – заявил Александр Вилкул. – Я считаю, что такие вопросы должны решать люди, которые живут в этих областях, а не политики. Ещё в 2015 году я внёс законопроект о местном референдуме и считаю правильным, чтобы такого рода вопросы решала местная община".

"Я требую, чтобы вопрос о переименовании Днепропетровской области был вынесен на референдум и проголосован НАРОДОМ в день президентских или парламентских выборов. Для этого необходимо напечатать только один дополнительный бюллетень. Это не потребует больших дополнительных затрат", – подчеркнул Вилкул.

По регламенту, Верховная Рада теперь ожидает решения Конституционного Суда Украины. После чего будет проведено голосование в первом чтении (возможно, до конца этой сессии в июле), а также во втором чтении осенью – до конца каденции этого состава парламента. В случае, если парламент не сможет одобрить законопроект в первом чтении до парламентских выборов, этот документ будет считаться непринятым Верховной Радой.

 

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Тег вилкул, референдум, Днепропетровская область

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