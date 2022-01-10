Виновата бабушка? Под Днепром 4-летний мальчик умер от ожогов

У ребенка были обожжены лицо, грудная клетка, руки и ноги

В Днепропетровской области скончался мальчик от ожогов. Фото: коллаж "Сегодня"

В Васильковской районе Днепропетровской области 4-летний мальчик обжегся кипятком. Бабушка ребенка вызвала скорую помощь только спустя 12 часов, в результате малыш умер.

Об этом сообщил директор областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Радий Шевченко, передает Наше Місто.

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Детали трагедии

В Васильковском районе Днепропетровской области 4-летний мальчик обжегся кипятком. Бабушка, которая воспитывает ребенка одна, вызвала скорую спустя 12 часов. Когда медики прибыли на место, то обнаружили уже мертвого малыша.

По словам бабушки, мальчик получил ожоги кипятком около шести вечера 5 января. У него были обожжены лицо, грудная клетка, руки и ноги. Но по неизвестным причинам скорую женщина не вызывала.

"Когда она позвонила в 6:55 следующим утром, то сказала, что внук задыхается и теряет сознание. К сожалению, по приезду медики констатировали биологическую смерть малыша", — рассказал Шевченко.

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Как стало известно, женщина обнаружила своего сына в ванной – он лежал лицом в воде. На место оперативно прибыли медики, когда ребенок находился в состоянии клинической смерти.