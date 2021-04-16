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Вирус не дает родить физиологически: в Днепре спасали беременную с COVID-19

16 апреля, 16:46

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В больнице Мечникова спасали жизнь беременной женщины с коронавирусом и ее малыша – сейчас роженица выздоравливает

В Днепре медики спасли младенца и роженицу, которую госпитализировали в тяжелом состоянии. Женщина до последнего лечилась дома народными средствами.

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Об этом рассказал гендиректор больницы имени Мечникова Сергей Рыженко в Facebook.

По словам медика, именно будущие мамы более уязвимы COVID-инфекцией.

"Пневмония протекает очень тяжело, высушивая околоплодные воды, не давая женщинам родить физиологически", – объяснил он.

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Вирус не дает родить физиологически: в Днепре спасали беременную с COVID-19
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Именно в такой ситуации оказалась 38-летняя Елена из Павлограда. У нее дома двое детей. При поступлении в больницу была тотальная пневмония, поэтому жизнь малыша была тоже под угрозой.

"Прошла все – обмороки, 22 дня реанимации, 30 дней COVID-терапии, операционную – кесарево. Выздоравливает. (…) Третий здоровый ребенок появился в их семье в день ее рождения", – написал врач.

Напомним, ранее в этой же больнице спасли супругов, которых госпитализировали с коронавирусом в тяжелом состоянии. На них испытали новую методику лечения COVID-19.

Также в роддоме Харькова за ночь от коронавируса умерли две беременные женщины. Муж одной из женщин Дмитрий рассказал в соцсетях, как потерял любимую.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Днепр беременная роженица коронавирус больница Мечникова
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