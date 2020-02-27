Влетел в яму: в Днепре за считанные минуты сгорел элитный мотоцикл (видео)

В Днепре на улице Высоковольтной произошло страшное ДТП. Водитель, который передвигался на мотоцикле, не справился с управлением и упал. После чего транспортное средство отскочило и вспыхнуло.
Очевидцы сняли происходящее на видео и выложили в соцсети. По словам свидетелей, причиной аварии могли стать неровности на дороге. В частности, мотоциклист мог не заметь яму.
Также пользователи отмечают, что сгоревший мотоцикл элитной марки Kawasaki, цены на новые модели которых достигают 10-15 тысяч долларов.
В результате ЧП мотоцикл сгорел дотла, а водитель, к счастью, не пострадал.
Напомним, ранее в Днепре полицейские задержали преступную группу, члены которой совершили смертельное ДТП и подозреваются в серии особо тяжких преступлений. На Слобожанском проспекте 16 февраля лидер группы на угнанном Audi сбил троих человек.
Один из прохожих – ведущий Александ Усачевпогиб на месте, его маленькую 4-летнюю дочь госпитализировали.У ребенка перелом затылочной кости, перелом бедра и еще несколько небольших переломов.
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