Влетел в яму: в Днепре за считанные минуты сгорел элитный мотоцикл (видео)

В Днепре на улице Высоковольтной произошло страшное ДТП. Водитель, который передвигался на мотоцикле, не справился с управлением и упал. После чего транспортное средство отскочило и вспыхнуло.

Очевидцы сняли происходящее на видео и выложили в соцсети. По словам свидетелей, причиной аварии могли стать неровности на дороге. В частности, мотоциклист мог не заметь яму.

Также пользователи отмечают, что сгоревший мотоцикл элитной марки Kawasaki, цены на новые модели которых достигают 10-15 тысяч долларов.

В результате ЧП мотоцикл сгорел дотла, а водитель, к счастью, не пострадал.

Напомним, ранее в Днепре полицейские задержали преступную группу, члены которой совершили смертельное ДТП и подозреваются в серии особо тяжких преступлений. На Слобожанском проспекте 16 февраля лидер группы на угнанном Audi сбил троих человек.

Один из прохожих – ведущий Александ Усачевпогиб на месте, его маленькую 4-летнюю дочь госпитализировали.У ребенка перелом затылочной кости, перелом бедра и еще несколько небольших переломов.

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