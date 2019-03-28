Вместо тротуара – могильные плиты: в Кривом Роге "благоустроили" остановку

Для отмостки использовали бракованные мраморные плиты без имен

Вместо тротуара – могильные плиты: в Кривом Роге "благоустроили" остановку 2019-03-28T16:30:00+02:00 Днепр Для отмостки использовали бракованные мраморные плиты без имен









На остановке общественного транспорта на улице Уфимской в Кривом Роге Днепропетровской области разбитую дорогу "благоустроили" надгробными плитами. Об этом сообщила в Facebook криворожанка Алена Александрова.

"Вот такая остановка по ул. Уфимская для 209 маршрута... Если вам кажется, что ничего примечательного, внимательно присмотритесь! Какой то умелец, или не знаю кто, выложил из нагробных плит!", – написала Алена и выложила фотографии.

Теперь под ее постом целая дискуссия. "Спасибо!" или "Кощунство!" – участники обсуждения разделились на два лагеря.

Из комментариев можно узнать, что руководил процессом благоустройства хозяин офиса, находящегося в доме напротив этой остановки.

Пользователь Антон Цветков объяснил, что для отмостки использованы бракованные мраморные плиты без имен и поинтересовался, "в чем беда?".

Напомним, в Днепре во время ремонта на мужчину упала железобетонная плита. Конструкция заблокировала входные двери в помещение, но спасатели смогли проникнуть в жилье

А в Китае женщина на улице провалилась под землю. На кадрах видно, как тротуар сначала проседает, а затем проваливается на несколько метров вниз прямо под ногами женщины, которая по нему идет. Пострадавшую вытащили из ямы сотрудники правоохранительных органов. Врачи зафиксировали у нее переломы ребер.

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