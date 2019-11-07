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Вокруг Днепра строят Южный обход

7 ноября, 20:42

Протяженность современной объездной дороги составит 62 км

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Современную трассу протяженностью более чем 60 км строят в объезд Днепра.

Она соединит автодороги, ведущие к Запорожью и Харькову. По подсчетам дорожников, трассой ежедневно будут проезжать десятки тысяч машин. Специалисты уверены, чтоб благодаря новой дороге в Днепре городе будет меньше грузовиков, пробок, аварий и опасных выбросов.

"Сегодня" узнавали, как идут работы и когда закончат строительство новой трассы.

Работа кипит: самосвалы насыпают асфальт, покрытие равняют рабочие, и уже потом трамбуют тяжелыми катками. Эту трассу у города называют Южный обход.

Прокладывать ее начали еще в 2012 году. Но вскоре работы остановили – не было денег. После распоряжения Президента Зеленского летом этого года здесь снова взялись за строительство.

Днепряне этого очень ждали, ведь новая дорога разгрузит улицы города. Дорогой будут проезжать, в частности, грузовики, которые ранее направлялись по центру города и спальными районами.

"Реализация этого проекта позволит вывести весь транзитный транспорт за пределы центральной части города Днепр. Что, в свою очередь, улучшит экологическое состояние, уменьшит количество ДТП и позволит увеличить скорость движения, и уменьшить количество времени для перевозки пассажиров и грузов", – говорит и. о. директора Днепропетровского облавтодора Сергей Кочан.

Покрытие укладывают по современной технологии – в несколько слоев. Чтобы трасса выдержала любую погоду и крупногабаритный транспорт.

"Модуль упругости дорожной одежды рассчитан на то, что будет пропуск большегрузного транспорта. Вы видите толщину асфальтобетона – это два слоя, 20 сантиметров асфальтобетона. Плюс еще пять – щебеночно-мастичного", – говорит начальник строительства участка трассы Алексей Анохов.

Участок в семь километров соединит запорожское шоссе с Южным мостом. Только его строительство, начатое в 2012 году, обойдется в 475 млн. государственных гривен. Дальше дорожники будут ждать деньги и на всю объездную. Это – 64 км. Чтобы все сделать, у них есть два года.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подписал указ о создании условий для развития и повышения качества автомобильных дорог. Помимо трассы Запорожье-Мариуполь, качество которой на прошлой неделе проверил лично президент Владимир Зеленский, Украину ждет еще немало инфраструктурных проектов.

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Источник: Сегодня

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