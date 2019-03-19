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Ворвались в дом и избили мужчину: в Днепре задержали банду грабителей

Сегодня, 15:00

У задержанных полицейские обнаружили оружие

Фото: ГУНП в Днепропетровской области
Фото: ГУНП в Днепропетровской области.
Ворвались в дом и избили мужчину: в Днепре задержали банду грабителей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0e6/f21/5c90e6f211347.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0e6/f21/5c90e6f211347.jpg Днепр У задержанных полицейские обнаружили оружие

В Днепре полицейские совместно со спецподразделением "КОРД" задержали преступную группу, которая подозревается в избиении и ограблении мужчины. Об этом сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции области.

Как выяснилось, ночью 5 марта в дом к мужчине ворвались пять вооруженных граждан в балаклавах. Они избили хозяина и, угрожая, забрали у него ценные вещи – деньги, драгоценности и оружие. Задержать троих грабителей спецподразделению полиции удалось 19 марта. В автомобиле одного из задержанных копы обнаружили три пистолета и черную одежду, которая предназначалась для совершения нападений.

"Также во время обысков в квартирах и гостиничном номере, где жил один из мужчин, были изъяты гранатомет, 11 гранат, патроны и еще два пистолета. Кроме этого, полицейские обнаружили часть денег и охотничьи ружья, похищенные во время разбойного нападения на супругов", – отметили в отделе коммуникации Национальной полиции области.

Сейчас в отношении задержанных мужчин решается вопрос о вручении им подозрения в совершении преступления предусмотренного ч. 4 ст. 187 ("Разбой") УК Украины. Также продолжаются поиски других лиц, причастных к нападению. Мужчинам грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, недавно в Днепропетровской области полицейские задержали мужчин, которые избили и ограбили гражданина.

Также мы сообщали, что в Днепропетровской области задержали дерзких грабителей, которые напали на иностранца.

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Тег ограбление, Днепр, мужчины, избиение

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АВТОР:

Журавель Максим

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