Ворвались в дом и избили мужчину: в Днепре задержали банду грабителей
У задержанных полицейские обнаружили оружие
В Днепре полицейские совместно со спецподразделением "КОРД" задержали преступную группу, которая подозревается в избиении и ограблении мужчины. Об этом сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции области.
Как выяснилось, ночью 5 марта в дом к мужчине ворвались пять вооруженных граждан в балаклавах. Они избили хозяина и, угрожая, забрали у него ценные вещи – деньги, драгоценности и оружие. Задержать троих грабителей спецподразделению полиции удалось 19 марта. В автомобиле одного из задержанных копы обнаружили три пистолета и черную одежду, которая предназначалась для совершения нападений.
"Также во время обысков в квартирах и гостиничном номере, где жил один из мужчин, были изъяты гранатомет, 11 гранат, патроны и еще два пистолета. Кроме этого, полицейские обнаружили часть денег и охотничьи ружья, похищенные во время разбойного нападения на супругов", – отметили в отделе коммуникации Национальной полиции области.
Сейчас в отношении задержанных мужчин решается вопрос о вручении им подозрения в совершении преступления предусмотренного ч. 4 ст. 187 ("Разбой") УК Украины. Также продолжаются поиски других лиц, причастных к нападению. Мужчинам грозит до 15 лет тюрьмы.
Напомним, недавно в Днепропетровской области полицейские задержали мужчин, которые избили и ограбили гражданина.
Также мы сообщали, что в Днепропетровской области задержали дерзких грабителей, которые напали на иностранца.
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