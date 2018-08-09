Возле Днепра произошла масштабная химическая авария и крупное ДТП с маршруткой

Вторник для днепрян и жителей области выдался весьма неспокойным. За день в городе произошло сразу несколько крупных чрезвычайных происшествий.

ЗАПУСКАЛИ СЕРДЦЕ. Так, 7 августа, около 9:00 на ул. Глинки мужчина потерял сознание и долго не приходил в себя. До приезда медиков привести его в чувство пытались прохожие. Мужчину обливали водой и делали массаж сердца. На глазах у 6-летней дочери, которая со слезами на глазах просила спасти отца, около часа пытались вернуть из состояния клинической смерти.

"Получили вызов. Когда приехали, увидели, что человек без сознания. До приезда скорой оказывали ему домедицинскую помощь, потом передали его медработникам", — рассказывают "Сегодня" в управлении патрульной полиции в Днепропетровской области.

Благодаря слаженности действий мужчина задышал, однако, к сожалению, позже скончался в больнице.

АЗОТ. Немногим позже, в 14:09, недалеко от Днепра произошла масштабная химическая авария. В Петриковском районе на трассе Днепр—Кобеляки—Решетиловка разгерметизировался один из блоков цистерны грузовика, в которой перевозили 24 тонны азотной кислоты. Опасное вещество начало просачиваться из емкости и пролилось на дорогу. В воздух моментально поднялось облако ярко-кислотного цвета. Утечка случилась в первом отсеке, где находилось восемь тонн химвещества.

"Количество азотной кислоты, которое вылилось, четыре тонны. По состоянию на 16:00 вытекание кислоты остановлено. Проводятся работы по нейтрализации вещества", — сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Полностью ликвидировать последствия аварии удалось только к 21:00. Спасатели в костюмах химзащиты засыпали разлитую кислоту каустической содой и известью, чтобы нейтрализовать опасность. По факту случившегося открыто уголовное производство согласно ст. 267 УК Украины. Виновному в "нарушении правил обращения с опасными веществами" грозит штаф до 3400 грн или лишение свободы до трех лет.

Азот. На ходу вылилось 4 тонны химвещества. Фото: пресс-служба ГСЧС области

АВАРИЯ. Масштабное ДТП произошло на Полтавском шоссе между селами Лобойковка и Елизаветовка в Петриковском районе. Около 18:25 автомобиль Audi влетел в рейсовый автобус Mercedes сообщением "Днепр — Каменское", из-за чего тот перевернулся и слетел в кювет. В результате аварии погибли два пассажира автобуса: 57-летний мужчина и 52-летняя женщина. Травмы разной степени тяжести получили еще 23 человека. В том числе 34-летний водитель Audi и его пассажирка. Тела погибших и пострадавших людей из автобуса при помощи спецоборудования пришлось извлекать спасателям. 14 человек были госпитализированы.

"Водитель лежит в больнице. Он контактный. Его опросили и вручили ему сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления. Он задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Через время ему будет избираться мера пресечения", — сказали "Сегодня" в пресс-службе Нацполиции в Днепропетровской области.

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Пострадавших в масштабной аварии на Полтавском шоссе госпитализировали в медучреждения Каменского и Днепра. Отметим, что в комментариях в сети каменчане недовольно высказываются о больнице, куда доставили пострадавших, ссылаясь на отсутствие необходимых препаратов и медоборудования. В свою очередь, мэр Каменского Андрей Белоусов поручил начальнику горуправления здравоохранения обеспечить пострадавших всем необходимым.

Как сообщалось, в Днепропетровской области завершилась нейтрализация места утечки азотной кислоты из автоцистерны. Угроза населенным пунктам отсутствует. Об этом сообщил пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Это не единственная утечка опасного вещества из фуры в Украине за последнее время. Например, на трассе Харьков – Симферополь перевернулся грузовик, нагруженный каустической содой. Последствия предотвращали при помощи спецтранспорта.