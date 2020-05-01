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Возле Днепра разбился самолет: появилось видео крушения

1 мая, 23:18

Елена Кузьмич

На борту самолета было два человека

В Сети появилось видео крушения самолета под Днепром.

Секретарь Днепровского городского совета Александр Санжара опубликовал видео момента крушения самолета.

"На борту самолета было два пилота, Сергей Горшенин, сидел справа и Павел Клемин, сидел слева. Это частный вылет, на самолете отца Клемина", – написал он в Facebook.

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По его мнению, причина крушения – это сваливание самолета.

"Что к этому привело – будет устанавливать комиссия, но есть предположение, что – это неисправность двигателя повлекшая за собой потерю тяги при взлете. Они решили развернуться и при развороте потеряли высоту вследствие чего упали", – заметил Александр Санжара.

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Информация от сообщества харьковского аэроклуба имени Гризодубовой подтверждает слова Санжары, о том, что на борту находились главный летный инструктор FTO/TRTO АК "Авиа-Союз" Сергей Горшенин и курсант Павел Клемин.

Согласно сообщению, пилот имел достаточно большой опыт — он являлся чемпионом Украины по пилотажу, а также экзаменатором и преподавателем теории.

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Заметим, разбившийся Grumman American AA-5 — это американский легкомоторный четырехместный самолет.

Видео: https://www.facebook.com/Александр Санжара

Ранее сообщалось, что на Филиппинах упал и взорвался самолет с медиками.

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видео крушение Днепр самолет катастрофа пилоты

Источник: Сегодня

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