Возле Днепра разбился самолет: появилось видео крушения

В Сети появилось видео крушения самолета под Днепром.
Секретарь Днепровского городского совета Александр Санжара опубликовал видео момента крушения самолета.
"На борту самолета было два пилота, Сергей Горшенин, сидел справа и Павел Клемин, сидел слева. Это частный вылет, на самолете отца Клемина", – написал он в Facebook.
По его мнению, причина крушения – это сваливание самолета.
"Что к этому привело – будет устанавливать комиссия, но есть предположение, что – это неисправность двигателя повлекшая за собой потерю тяги при взлете. Они решили развернуться и при развороте потеряли высоту вследствие чего упали", – заметил Александр Санжара.
Информация от сообщества харьковского аэроклуба имени Гризодубовой подтверждает слова Санжары, о том, что на борту находились главный летный инструктор FTO/TRTO АК "Авиа-Союз" Сергей Горшенин и курсант Павел Клемин.
Согласно сообщению, пилот имел достаточно большой опыт — он являлся чемпионом Украины по пилотажу, а также экзаменатором и преподавателем теории.
Заметим, разбившийся Grumman American AA-5 — это американский легкомоторный четырехместный самолет.
Ранее сообщалось, что на Филиппинах упал и взорвался самолет с медиками.
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