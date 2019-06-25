Возле Днепра в собственном авто убили военного

У погибшего выявили травму головы в затылочной области

Фото: Pixabay

В Днепропетровской области убит военнослужащий. Как сообщили в правоохранительных органах, событие произошло в с. Доброволен, Васильковского района.

Возле стадиона был обнаружен автомобиль марки ВАЗ. На водительском сиденье находился труп владельца авто – военнослужащего 1990 года рождения. У погибшего выявили травму головы в затылочной области.



Полиция начала досудебное расследование по ст. 115 УК Украины ("Умышленное убийство").

Напомним, следователи теруправления Государственного бюро расследований сообщили о подозрении работнику взвода охраны публичной безопасности Управления полиции охраны в Харьковской области. Как сообщает сайт ГБР, по данным следствия, 5 декабря 2018 года в ходе несения службы в супермаркете "Рост" полицейский использовал табельное оружие и смертельно ранил посетителя.

Пострадавший отказывался оплатить товар, поэтому его провели в подсобное помещение, чтобы вызвать наряд полиции. В ходе конфликта, возникшего в подсобном помещении, потерпевший нанес работнику полиции охраны несколько ударов ножом. После этого на улице, куда выбежали оба участника конфликта, полицейский дважды выстрелил в сторону убегавшего. Один из выстрелов стал смертельным.

Также мы писали, что полицейский избил члена партии "Гражданская позиция" Александра Комарницкого. Пострадавший скончался.

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