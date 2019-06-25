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Возле полигона под Днепром 15-летний мальчик получил пулю из Калашникова: подробности

25 июня, 15:03

В лесу группа детей отдыхала в палаточном городке, который обустроили недалеко от полигона

Стали известны подробности ранения 15-летнего подростка 24 июня возле учебно-тренировочного полигона в с. Партизанское Днепропетровской области. 

В приемное отделение областной детской больницы на Космической привезли 15-летнего мальчика с огнестрельным ранением. Пуля застряла в мягких тканях бедра, в связи с чем ребенка сразу же направили на операцию. Сейчас мальчик в порядке и сейчас его жизни ничего не угрожает, — сообщает Информатор. Врачи достали пулю калибра 7,62 мм, выпущенную из автомата Калашникова.

Выяснилось, что в лесу группа детей отдыхала в палаточном городке. Его обустроили недалеко от полигона, где как раз проходили учебно-тренировочные стрельбы курсантов 1-го курса ДГУВД. Стреляли из автоматического оружия.


Как получилось так, что ребенок оказался на линии огня — установит следствие. Информацию о произошедшем сразу же донесли в нужные инстанции, и делом занялись следователи Государственного бюро расследований.

Начато досудебное расследование по факту небрежности должностных лиц ДГУВД при организации проведения стрельб (ч. 1 ст. 367 УК Украины). Виновнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех лет с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, в Винницкой области арендатор пруда подстрелил парня, попавшего в сетку. Виновнику грозит до семи лет лишения свободы.

В селе Пятка Чудновского района Житомирской области 50-летний мужчина выстрелил из мелкокалиберного оружия в своем дворе, а попал в подростка – в соседском. 


Как сообщалось, в Переяславе-Хмельницком пьяные полицейские подстрелили ребенка, который впоследствии скончался.

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Тег стрельба, полигон, подстрелил, пуля, ранения, Днепропетровская область

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