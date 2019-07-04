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Врачи Днепра впервые в Украине провели уникальную операцию и вернули слух двухлетнему мальчику

4 июля, 15:50

По словам врача, врожденная опухоль повлияла на слух малыша

Городская клиническая больница № 8. Фото: dniprorada.gov.ua
Городская клиническая больница № 8. Фото: dniprorada.gov.ua.

Врачам Днепровской клинической больницы № 8 удалось провести уникальную операцию по восстановлению слуха у ребенка. Медики смогли вернуть слух 2,5-летнему ребенку с врожденной доброкачественной опухолью в ухе и парезом лицевого нерва.

Врачи провели операцию эндоскопическим методом. Примечательно то, что ранее подобные операции на ухе в Украине не проводили, их делали микроскопическим методом. Об этом сообщает Информатор, ссылаясь на пресс-службу городского совета.

"Пациент попал к нам в срочном порядке. Операция была сложная из-за возраста: слуховой проход ребенка в этом возрасте слишком мал для использования эндоскопа и инструментов одновременно. Однако преимущество эндоскопического метода заключается в том, что обзор больше, что в свою очередь позволяет полностью удалить патологический процесс. Ранее таких пациентов мы оперировали при помощи микроскопов, делая дополнительный разрез за ухом", — объяснил хирург детского отделения больницы Игорь Березнюк.

По словам врача, врожденная опухоль повлияла на слух малыша. Во время операции медики смогли восстановить орган ребенка и вернули ему слух.

"Одно ухо пациента было здоровым, а потому родители не замечали, что у мальчика есть проблемы со вторым. Во время операции мы увидели, что опухоль разрушила слуховые кости. Мы сразу сделали пластику и восстановили слух ребенку. Сейчас состояние ребенка улучшилось и лицевой нерв практически полностью восстановился", — сказал Игорь Березнюк.

Мальчика уже выписали из больницы и сейчас он находится дома вместе со своими родителями. Медики продолжат следить за его самочувствием.

Напомним, американские врачи бесплатно прооперировали 12 украинских детей с врожденными пороками лица. В Институте хирургии Валихновского была оказана помощь 12 маленьким пациентам в возрасте от 2 месяцев до 5 лет.

Ранее в Днепре спасли бойца, которому пуля пробила глаз, к нему приехала беременная невеста. Пуля попала в глаз бойца, прошла через мозг и застряла в затылочной кости черепа.

Также смотрите сюжет о том, когда в Украине заработает пересадка органов от трупного донора.


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Тег ухо, медики, операция, слух, опухоль, хирург

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