Все тело в синяках. Под Днепром нашли мертвой 4-летнюю девочку

В селе Николаевка Днепропетровской области в доме обнаружили мертвой 4-летнюю девочку. На ее теле было множество синяков. В убийстве подозревают отца малышки.
Об этом сообщает "Днепр Оперативный".
Детали трагедии
Как стало известно, в доме на улице Самарная врачи скорой помощи обнаружили мертвой 4-летнюю девочку. Она лежала в кроватке.
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На туловище, руках и ногах малышки было множество синяков. По мнению врачей, смерть ребенка наступила в следствие черепно-мозговой травмы, кровоизлияния в мозг после применения физической силы.
Этот же факт предварительно подтвердили следователи: отец девочки неделю назад избил ребенка. Причины такого поступка не уточняются.
Что грозит мужчине?
На данный момент мужчина задержан. Ему грозит ответственность в виде тюремного заключения на срок от 7 до 10 лет за умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшей.