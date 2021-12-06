Всего 19 лет: под Днепром трагически погибли супруги

В Каменском Днепропетровской области в гаражном кооперативе погибли 19-летние супруги. Причиной смерти мог быть несчастный случай.
Об этом сообщает "Информатор".
Детали трагедии
Как рассказали правоохранители, причиной смерти мог быть несчастный случай. По предварительной информации, супруги отравились выхлопными газами машины, которая стояла в гараже.
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"Предварительная правовая квалификация — 1 пункт 2-й части 115-й статьи УК Украины (несчастный случай). Тела направили на экспертизу", – добавили полицейские.
Во Львовской области в один день от COVID-19 умерли супруги
В городе Новояворовске Львовской области в реанимации в один день из-за коронавируса умерли супруги. Мужчина прожил без любимой всего 12 часов.
Супругов звали Владимир и Мария. Они были вместе всю жизнь, еще со школьных лет. Поженились влюбленные в 18 лет. У пары родились сыновья и одна дочь.
Когда супруги заболели коронавирусом, то их госпитализировали в одну реанимационную палату.
"Она всегда шутила, что они умрут в один день, а он добавлял: "Только ты чуть-чуть быстрее". Так и случилось — они умерли в один день, Володя смог прожить без Марии только 12 часов", — написала Леся Баранюк.
Главный врач Новояворовской больницы имени Юрия Липы Григорий Мороз рассказал, что покойным было по 66 лет. Их госпитализировали с коронавирусом еще 29 сентября. Муж и его жена были невакцинированные. Владимир раньше пережил инфаркт, а у его супруги диагностировали сахарный диабет.