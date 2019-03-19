Вскрыли четыре авто за ночь: в Днепре задержали несовершеннолетних грабителей
Вещи из ограбленных авто юные воры разбросали по двору
В Днепре трое несовершеннолетних парней ночью 19 марта "обчистили" несколько автомобилей, а вещи из них они разбросали по двору. Об этом рассказали в отделе коммуникации Патрульной полиции в Днепропетровской области.
Инцидент произошел около 3:00 на жилмассиве Тополь. О нем копам сообщил свидетель, который заметил, как один из парней пытался проникнуть в автомобиль.
"Патрульные мгновенно прибыли на место и обнаружили мужчину, который при появлении полицейского автомобиля попытался убежать. Стражи порядка быстро догнали и остановили его. В ходе общения, удалось выяснить, что молодой человек 2001 года рождения вместе со своими двумя друзьями ограбили несколько авто. Парень рассказал инспекторам о своих товарищах и отметил, как они выглядят", – рассказали в отделе коммуникации Патрульной полиции области.
Позже полицейские обнаружили четыре вскрытые автомобиля. Также копам удалось найти еще одного участника ограбления – парня 15 лет. На место стражи порядка вызвали следственно-оперативную группу. С малолетними ворами и их родителями будет разбираться ювенальная превенция.
Напомним, недавно в Днепре задержали опасного грабителя – он с ножом напал на женщину. Также мы сообщали, что в Днепре полицейские поймали на горячем квартирных воров – преступникам грозит до шести лет тюрьмы.
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