Вскрыли четыре авто за ночь: в Днепре задержали несовершеннолетних грабителей

Вещи из ограбленных авто юные воры разбросали по двору

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua.

Вскрыли четыре авто за ночь: в Днепре задержали несовершеннолетних грабителей Журавель Максим //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/421/f21/5c8421f213dde.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/421/f21/5c8421f213dde.jpg 2019-03-19T14:36:00+02:00 Днепр Вещи из ограбленных авто юные воры разбросали по двору

В Днепре трое несовершеннолетних парней ночью 19 марта "обчистили" несколько автомобилей, а вещи из них они разбросали по двору. Об этом рассказали в отделе коммуникации Патрульной полиции в Днепропетровской области.

Инцидент произошел около 3:00 на жилмассиве Тополь. О нем копам сообщил свидетель, который заметил, как один из парней пытался проникнуть в автомобиль.

"Патрульные мгновенно прибыли на место и обнаружили мужчину, который при появлении полицейского автомобиля попытался убежать. Стражи порядка быстро догнали и остановили его. В ходе общения, удалось выяснить, что молодой человек 2001 года рождения вместе со своими двумя друзьями ограбили несколько авто. Парень рассказал инспекторам о своих товарищах и отметил, как они выглядят", – рассказали в отделе коммуникации Патрульной полиции области.

Позже полицейские обнаружили четыре вскрытые автомобиля. Также копам удалось найти еще одного участника ограбления – парня 15 лет. На место стражи порядка вызвали следственно-оперативную группу. С малолетними ворами и их родителями будет разбираться ювенальная превенция.

Напомним, недавно в Днепре задержали опасного грабителя – он с ножом напал на женщину. Также мы сообщали, что в Днепре полицейские поймали на горячем квартирных воров – преступникам грозит до шести лет тюрьмы.

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