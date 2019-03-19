Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
27,13
30,79
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Днепра

Вскрыли четыре авто за ночь: в Днепре задержали несовершеннолетних грабителей

Сегодня, 14:36

Вещи из ограбленных авто юные воры разбросали по двору

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua.
Вскрыли четыре авто за ночь: в Днепре задержали несовершеннолетних грабителей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/421/f21/5c8421f213dde.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/421/f21/5c8421f213dde.jpg Днепр Вещи из ограбленных авто юные воры разбросали по двору

В Днепре трое несовершеннолетних парней ночью 19 марта "обчистили" несколько автомобилей, а вещи из них они разбросали по двору. Об этом рассказали в отделе коммуникации Патрульной полиции в Днепропетровской области.

Инцидент произошел около 3:00 на жилмассиве Тополь. О нем копам сообщил свидетель, который заметил, как один из парней пытался проникнуть в автомобиль.

"Патрульные мгновенно прибыли на место и обнаружили мужчину, который при появлении полицейского автомобиля попытался убежать. Стражи порядка быстро догнали и остановили его. В ходе общения, удалось выяснить, что молодой человек 2001 года рождения вместе со своими двумя друзьями ограбили несколько авто. Парень рассказал инспекторам о своих товарищах и отметил, как они выглядят", – рассказали в отделе коммуникации Патрульной полиции области.

Позже полицейские обнаружили четыре вскрытые автомобиля. Также копам удалось найти еще одного участника ограбления – парня 15 лет. На место стражи порядка вызвали следственно-оперативную группу. С малолетними ворами и их родителями будет разбираться ювенальная превенция.

Напомним, недавно в Днепре задержали опасного грабителя – он с ножом напал на женщину. Также мы сообщали, что в Днепре полицейские поймали на горячем квартирных воров – преступникам грозит до шести лет тюрьмы.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег грабители, Днепр, задержание, подростки

Вы сейчас просматриваете новость " Вскрыли четыре авто за ночь: в Днепре задержали несовершеннолетних грабителей". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Журавель Максим

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Избили и ограбили мужчину: в Днепропетровской области задержали опасных преступников

Вчера, 13:33

Злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы

В Харькове полицейские задержали серийных грабителей

17 марта, 12:16

Мужчинам грозит от пяти до восьми лет лишения свободы

Ограбили и ранили юношу: в Днепре копы задержали двух мужчин

13 марта, 13:14

Пострадавшего госпитализировали в больницу

Под видом добродетели: во Львове трое иностранцев ограбили семью пенсионеров

13 марта, 06:28

Два злоумышленника уже задержаны, третий помещен в приют для несовершеннолетних

Целую неделю кот выпрашивал мясо и куда-то его уносил

Татьяна Лазарева и Михаил Шац расстались

Раскрыла все карты: Настя Каменских рассказала о беременности

Моя королева! Дан Балан не скрывает чувств к Тине Кароль

«Всегда рядом»: популярный певец признался в чувствах Ани Лорак

Известная телеведущая 9 месяцев скрывала беременность (фото)

Тигран Кеосаян станет отцом в пятый раз

Мыться каждый день - вредно

6 привычек, которые приводят к преждевременному старению

Квашеная капуста: вы могли и не знать
Загрузка...

Штрафы повысят в 10 раз: какие новшества готовят для водителей

Сегодня, 07:51

В Раде зарегистрировали два новых законопроекта с ужесточением некоторых норм

Минздрав хочет прекратить полное финансирование пациентов, которые не заключили деклараций с врачом

Вчера, 07:51

МОЗ планирует сэкономить 360 млн грн за счет украинцев из "красного" списка пациентов

Газ для населения может подешеветь: что на самом деле предложил "Нафтогаз"

17 марта, 07:51

В "Нафтогазе" заявили, что есть все основания для снижения тарифов, если правительство откажется от регулирования цен

Как украинцы работают "на еду": 50 минут — и обед

17 марта, 07:19

Эксперты называют оп­­лату труда в стране низкой и ра­­туют за почасовой учет

Мистика: 9 звезд «Последнего героя», которых мы потеряли

О чем жалеют разведенные женщины

Отец Юлии Началовой назвал причину смерти певицы