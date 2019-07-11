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Вступительная кампания в Днепре: абитуриенты подают документы без спешки и очереди

11 июля, 20:23

В приемных комиссиях нет очередей, а выпускники подают сертификаты онлайн

В Украине стартовала вступительная кампания
В Украине стартовала вступительная кампания. Фото: М. Журавель, Сегодня

В Днепре кампания поступления в вузы, которая стартовала в Украине 10 июля, проходит спокойно – без спешки и очередей. При этом количество поступающих, которые уже подали документы, исчисляется тысячами.

Сейчас абитуриентам не нужно стоять в очереди, чтобы подать сертификат о прохождении ВНО – документы принимаются онлайн, а потому в приемных комиссиях днепровских университетов немноголюдно.

Корреспондент "Сегодня" выяснил, на какие профессии метят бывшие школьники. Сейчас несут документы только те, кто, получив диплом бакалавра, планирует продолжать обучение в магистратуре. Дипломированным студентам приходится передавать пакет документов из рук в руки.

"В этом, как и в прошлом году, принимаются абитуриенты по широкому конкурсу. Все заявления идут в электронном виде. Большого ажиотажа на базе школы не наблюдается. Напротив, мы видим ажиотаж поступления на уровень младшего специалиста и в магистратуру", — рассказала секретарь приемной комиссии Украинского государственного химико-технологического университета Ольга Кучкова.

Личное присутствие при подаче заявления необходимо для абитуриентов льготной категории, в число которых входят люди с инвалидностью, сироты, дети участников АТО и определенные категории чернобыльцев.

Увеличение количества поступающих заметили в НТУ "Днепровская политехника". Туда в первый день работы приемной комиссии принесли 1350 заявлений. По сравнению с прошлым годом количество заявлений, не значительно, но увеличилось — тогда в вуз подали порядка 1000 заявлений.

"На данный момент больше всего заявлений подали на компьютерные специальности, на право и филологию. Меньше всего подают заявлений на технические специальности. У нас активно работают 10 кабинетов. В них помогают тем, кто еще не сумел сориентироваться и не успел создать личный кабинет в электронной базе", — рассказал член приемной комиссии Национального технического университета "Днепровская политехника" Николай Одновол.

Напомним, что с 26 июня по 12 июля в Украине проходит дополнительная сессия ВНО. Кроме мы сообщали, что в этом году на независимое оценивание зарегистрировалось рекордное количество желающих – более 300 000. 

К сожалению, из-за "провала" на ВНО в вузы не смогут поступить более 50 тысяч абитуриентов.


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Тег Днепр, вуз, вступительная кампания, поступление

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АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

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