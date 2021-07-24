Вы вообще в своем уме? В Кривом Роге вандалы осквернили братскую могилу (фото)

Они разрисовали и забросали ее мусором – полиция уже установила причастных

Вандалами оказались подростки / Фото: коллаж "Сегодня"

В пятницу, 23 июля, в Кривом Роге вандалы забросали мусором и разрисовали братскую могилу воинов Второй мировой войны.

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Об этом сообщил Глава Долгинцевского района города Игорь Ратинов в Facebook.

"Вы вообще в своем уме? Это обращение к "недоумкам", которые это сделали. Это не просто памятник, это братская могила! Куда же мы катимся. Это дно", – написал чиновник.

Инцидент произошел в парке Железнодорожников на улице Серафимовича в Долгинцевском районе города. Вандалы забросили в горелку Вечного огня игральные карты, а на мемориале оставили непристойные надписи.

Реклама Фото: facebook.com/officialIRatinov

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Правоохранители Долгинцевского района уже установили причастных. Ими оказались подростки. Полицейские провели с ними разъяснительную беседу.

Отметим, что в Кривом Роге под мемориалом похоронены 34 подпольщика, которые были расстреляны 29 июня 1942 года и 30 июня 1943 года. Кроме того, там захоронены останки 144 солдат, погибших в ходе освобождения.

Фото: facebook.com/officialIRatinov

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Ранее мы сообщали, что полиция поймала злоумышленников, которые в Киеве надругались над могилой выдающегося украинского ученого и правоведа Александра Кистяковского.