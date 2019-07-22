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Выборы-2019: как проголосовал Днепр, известны лидеры по округам

22 июля, 10:35

Пятипроцентный барьер преодолели на данный момент только две партии

Фото: AFP

В Днепропетровской области ЦИК обработал 51,77% электронных протоколов. Стали известны данные по текущим результатам голосования по мажоритарке и многомандатным избирательным округам.

Так, на данный момент большинство голосов собрала партия "Слуга народа" (57,13%). Далее идет "Опозиционная платформа – за жизнь" (15,0%).

Также в ЦИК опубликовали данные по голосованию на округах в Днепре и назвали кандидатов с самым большим количеством голосов:

  • Округ 24 – Кисилевский Дмитрий Давидович (59,81%). Родился 23 апреля 1983 года в городе Киеве, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор по корпоративным отношениям ООО "ИНТЕРПАЙП УКРАИНА", беспартийный, проживает в Днепре, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".
  • Округ 25 – Бужанский Сергей Аркадьевич (28,75%). Родился 24 ноября 1974 года в городе Днепропетровск, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, менеджер ООО "Арна", беспартийный, проживает в Днепропетровске, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".
  • Округ 26 – Нестеренко Кирилл Александрович (38,40%). Родился 8 февраля 1993 в городе Сумы, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор по развитию, ЗАО "Днепрокоммунтранс", беспартийный, проживает в Днепре, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".
  • Округ 27 – Медяник Вячеслав Анатольевич (43,37%). Родился 3 августа 1987 года в городе Снежное Донецкой области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо-предприниматель, беспартийный, проживает в Днепре, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".
  • Округ 28 – Мисягин Юрий Михайлович (55,62%). Родился 21 марта 1974 года в городе Днепропетровске, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование общее среднее, физическое лицо-предприниматель, беспартийный, проживает в Днепре, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Большая часть парламента, избранного на выборах-2019, уже известна. Больше читайте в материале "Сегодня": "Кто победил на выборах: список депутатов по партспискам по результатам экзит-полов".

Напомним, что украинцы на внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля 2019 года установили исторический антирекорд по явке .


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Тег выборы, Днепр, голосование, округ, результаты голосования

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Сегодня

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