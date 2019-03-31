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Выборы президента: в городе Терновка Днепропетровской области установили рекорд

Сегодня, 14:17

Голосование еще не завершилось, но на участках уже фиксируют абсолютную явку

Фото: AFP
Выборы президента: в городе Терновка Днепропетровской области установили рекорд //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/086/a87/5ca086a872447.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/086/a87/5ca086a872447.jpg Днепр Голосование еще не завершилось, но на участках уже фиксируют абсолютную явку

Выборы президента Украины стартовали 31 марта в 8:00. До окончания голосования еще несколько часов, но в городе Терновка Днепропетровской области уже проголосовало 100% избирателей. Об этом сообщает Павлоградский отдел полиции ГУНП в области.

Абсолютный рекорд по явке был зафиксирован в 10:30, спустя два с половиной часа после открытия участка № 120947.

Сообщается, что голосование в Терновке прошло без нарушений.

Напомним, журналисты "Сегодня" отобрали наиболее свежие и важные новости о том, как проходят выборы президента Украины. Самые интересные события, которые произошли уже с утра – в эксклюзивном материале на нашем сайте.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как проголосовать на выборах правильно и без нарушений.

Сайт "Сегодня" ведет хронику с фото- и видеоотчетами, в которой внимательно следит за всеми событиями, связанными с президентскими выборами в 2019 году.

Смотрите спецвыпуски "Сегодня" на телеканале "Украина" в 15:00, 17:00, 19:00 и 23:00. В 19:00 журналисты всех наших корпунктов — и в Украине, и в мире — "встретятся" в прямом эфире студии "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой", чтобы подвести предварительные итоги. Прямая трансляция будет доступна в наших соцсетях и на сайтах "Сегодня" и канала "Украина". А в номере газеты "Сегодня" в понедельник читайте итоговый материал.

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Тег выборы, избиратели, Выборы президента Украины 2019

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Сегодня

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