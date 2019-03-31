Выборы президента: в городе Терновка Днепропетровской области установили рекорд

Голосование еще не завершилось, но на участках уже фиксируют абсолютную явку

Фото: AFP

Выборы президента: в городе Терновка Днепропетровской области установили рекорд //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/086/a87/5ca086a872447.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/086/a87/5ca086a872447.jpg 2019-03-31T14:17:00+03:00 Днепр Голосование еще не завершилось, но на участках уже фиксируют абсолютную явку

Выборы президента Украины стартовали 31 марта в 8:00. До окончания голосования еще несколько часов, но в городе Терновка Днепропетровской области уже проголосовало 100% избирателей. Об этом сообщает Павлоградский отдел полиции ГУНП в области.

Абсолютный рекорд по явке был зафиксирован в 10:30, спустя два с половиной часа после открытия участка № 120947.

Сообщается, что голосование в Терновке прошло без нарушений.

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