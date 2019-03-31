Выборы президента: в городе Терновка Днепропетровской области установили рекорд
Голосование еще не завершилось, но на участках уже фиксируют абсолютную явку
Выборы президента Украины стартовали 31 марта в 8:00. До окончания голосования еще несколько часов, но в городе Терновка Днепропетровской области уже проголосовало 100% избирателей. Об этом сообщает Павлоградский отдел полиции ГУНП в области.
Абсолютный рекорд по явке был зафиксирован в 10:30, спустя два с половиной часа после открытия участка № 120947.
Сообщается, что голосование в Терновке прошло без нарушений.
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