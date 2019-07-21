Голосование в Украине: на участке в Днепропетровской области зафиксировали 100% явку

Наблюдатели сети Опора отметили, что все голоса были отданы в одном из исправительных центров

Фото: AFP PHOTO/YURIY KIRNICHNY.

После начала голосования на внеочередных выборах Верховной Рады в Днепропетровской области на одном из избирательных участков уже проголосовали 100% зарегистрированных избирателей.

Как сообщается на сайте общественного движения "Опора", стопроцентная явка была зафиксирована в 9:50 на избирательном участке №120852.

Участковая избирательная комиссия №120852 размещена в "Государственном учреждении "Покровский исправительный центр (№79)". В список избирателей там были включены 96 граждан.

О том, как в Украине сегодня, 21 июля, проходят выборы в Раду, читайте в материалах "Сегодня".

Как сообщали новости "Сегодня", на выборах-2019 за места в Верховной Раде IX созыва на 199 одномандатных избирательных (мажоритарных) округах поборются 3220 кандидатов: 1404 представляют 58 политических партий и блоков, еще 1680 – самовыдвиженцы. За места в многомандатном округе поборются еще 2747 претендентов от 22 политических партий различного спектра. Читайте подробней о всех округах и кандидатах по мажоритарке.

По размеру избирательный бюллетень будет как два листа писчей бумаги А4 (20х60 см), серо-голубого цвета со стилизованным изображением Верховной Рады. Своим правом временно изменить место голосования воспользовались 280 922 украинца из 34 миллионов зарегистрированных избирателей.

​



Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Голосование в Украине: на участке в Днепропетровской области зафиксировали 100% явку". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"