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Выехал на встречку, сбил пешеходов и въехал в дом: в пьяном ДТП в Днепре пострадали 4 человек

Юлия Безпечная Юлия Безпечная Ночной редактор Сегодня
12 сентября, 20:42
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В Днепре мужчина на Mercedes вначале выехал на встречную полосу, затем сбил светофор и пешеходов на переходе. В полиции говорят, что водитель был пьян
Автомобиль сбил светофор и пешеходов, а затем въехал в дом
Автомобиль сбил светофор и пешеходов, а затем въехал в дом / Фото: Коллаж: Сегодня

В Днепре вечером в воскресенье, 12 сентября, автомобиль Mercedes выехал на встречную полосу, сбил несколько пешеходов, снес светофор и врезался в дом. Пострадали по меньшей мере четыре человека.

Об этом сообщает "Информатор".

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Капот автомобиля просто смяло
Капот автомобиля просто смяло / Фото: Информатор

Дорожно-транспортное происшествие произошло на Калиновой улице около 18:10.

Автомобиль сбил светофор
Автомобиль сбил светофор / Фото: Информатор

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В полиции рассказали, что Mercedes двигался в сторону проспекта Слобожанского, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Mitsubishi, после чего снес светофор, сбил нескольких пешеходов и врезался в дом.

Автомобиль въехал во двор дома
Автомобиль въехал во двор дома / Фото: Информатор

По предварительной информации, водитель Mercedes был в состоянии алкогольного опьянения.

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О состоянии пострадавших ничего не известно. Все детали выясняются.

Напомним, накануне полиция Запорожской области задержала пьяного водителя, который вечером 11 сентября на BMW Х5 сбил пешехода на Мелитопольском шоссе в Бердянске. В его крови обнаружено 2,2 промилле алкоголя.

Мы также писали, что в Киеве таксист уснул за рулем, в результате чего автомобиль с пассажиркой перевернулся.

Кроме того, в Киевской области в ДТП разбился полицейский. У погибшего остались жена и четырехлетний сын.

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