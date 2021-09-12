Выехал на встречку, сбил пешеходов и въехал в дом: в пьяном ДТП в Днепре пострадали 4 человек

В Днепре вечером в воскресенье, 12 сентября, автомобиль Mercedes выехал на встречную полосу, сбил несколько пешеходов, снес светофор и врезался в дом. Пострадали по меньшей мере четыре человека.
Об этом сообщает "Информатор".
Дорожно-транспортное происшествие произошло на Калиновой улице около 18:10.
В полиции рассказали, что Mercedes двигался в сторону проспекта Слобожанского, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Mitsubishi, после чего снес светофор, сбил нескольких пешеходов и врезался в дом.
По предварительной информации, водитель Mercedes был в состоянии алкогольного опьянения.
О состоянии пострадавших ничего не известно. Все детали выясняются.
Напомним, накануне полиция Запорожской области задержала пьяного водителя, который вечером 11 сентября на BMW Х5 сбил пешехода на Мелитопольском шоссе в Бердянске. В его крови обнаружено 2,2 промилле алкоголя.
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