Вымогал деньги: в Днепре пятиклассник "заминировал" школу

За пять тысяч гривен ребенок обещал забрать динамит

Иллюстрация / Фото: Нацполиция

В Днепре полицейские установили пятиклассника, который сообщил о минировании школы и требовал деньги. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Как выяснилось, 26 сентября около 14:00 копам сообщили о минировании класса информатики одной из школ города. Кроме этого, детский голос добавил, что за 5 тысяч гривен он заберет динамит.

Взрывотехники и кинологи обследовали здание школы и прилегающую территорию, но никаких взрывоопасных предметов там не обнаружили. Из школы эвакуировали более 700 учеников и учителей. Позже копы выяснили, что минировании школы сообщил ученик 5-го класса. С какой целью звонил в полицию, ребенок объяснить не смог.

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"На родителей 10-летнего ребенка был составлен административный протокол по ст. 184 КУоАП (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей)", – рассказали в полиции.

Теперь за ложное сообщение о минировании школы родители мальчика заплатят штраф.

Напомним, не так давно в городе Купянск Харьковской области полицейские задержали местного жителя, который сообщил минировании местного ювелирного магазина.

Отметим, что телефонные террористы не первый раз поднимают по тревоге экстренные службы. Не так давно под "горячую руку" минера попали четыре университета в Днепре.

Также мы писали о том, что первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин заявил, что за шквалом звонков и электронными писем с ложными сообщениями о минировании различных объектов по всей Украине стоят террористы так называемых "Л/ДНР". Объектами минирования становятся торговые центры, супермаркеты, гостиницы, аэропорты, вокзалы, рестораны, театры, храмы, больницы и школы.

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