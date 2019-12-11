Вырезали органы и глаза: замученного боевиками бойца ВСУ похоронили

В селе Вильне Новомосковского района Днепропетровской области 11 декабря простились с бойцом ВСУ Романом Беспалым, которого боевики взяли в плен в мае 2019 года и чье тело без органов передали в ноябре.

Бойцы попали в плен, когда их грузовик ошибочно выехал на оккупированную территорию.

Военнослужащий 43-го отдельного мотопехотного батальона "Патриот" 53-й отдельной механизированной бригады, старший сержант Роман Беспалый родился 17 июня 1981 года. 22 мая 2019 года он с еще 7 военнослужащими попали в плен к боевикам недалеко от пгт Новотроицкое Донецкой области. Роман погиб в плену. Боевики утверждают, что он якобы покончил с собой в камере. 12 ноября боевики передали тело Романа без внутренних органов. В начале декабря его личность подтвердила экспертиза ДНК.

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У Романа остались отец и жена.

Коллаж "Сегодня"

Как сообщалось, в Киеве 3 декабря состоялось прощание с полковником спецподразделения Центра специальных операций Службы безопасности Украины Денисом Волочаевым, который погиб во время выполнения боевого задания на востоке Украины. Проститься с Волочаевым пришли тысячи человек.

Напомним, 19 ноября умер командир 128-й бригады после подрыва на мине. Подробнее смотрите в сюжете:

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