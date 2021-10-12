Вышли гулять и исчезли: в Днепропетровской области четвертый день ищут двух девочек

В Павлограде Днепропетровской области, где ранее пропал мужчина, несколько дней ищут сестрер Зуевых Валерию и Наталью. Девочки, которым по 9 и 13 лет, еще утром 9 октября ушли гулять с собакой и с тех пор их никто не видел.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Отмечается, что дети вышли на прогулку около 10 утра в воскресенье, их местонахождение все еще не известно.
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В чем были одеты пропавшие:
- 9-летняя Наталья – розовая шапка, синяя куртка, бежевые штаны.
- 13-летняя Валерия: красная куртка и черные штаны в клетку.
Неутешительная статистика
В Украине все чаще теряются дети. Только за первых семь месяцев в полицию поступило более 9000 заявлений об исчезновении детей.
"С начала 2021 в органы полиции поступило 9137 заявлений и сообщений о розыске пропавших детей (...) В течение суток со дня объявления в розыск полицией разыскано 8811 (96,4%) детей. За 7 месяцев Национальной полицией разыскано 9048 детей", - сообщили правоохранители.
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