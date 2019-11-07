Выстрелил из-за насмешек: появились подробности стрельбы в общежитии в Днепре

В соцсетях сообщают, что парень был под влиянием наркотиков

Архівне фото: Pixabay / Фото: Pixabay

В сети появляется все больше информации о стрельбе в коридоре общежития университета имени Гончара.

Как сообщил известный городской канал в Telegram, студент был "под кайфом", а у него в комнате нашли наркотики. По данным канала, парень "заюзал 1,5 грамма фена и пошел в одежде в душ".

Кроме того, стали известны возможные мотивы стрельбы. Как рассказала подруга пострадавшей девушки Сони, когда парень пришел в душевую, они ждали своей очереди.

"Мы на него не обратили никакого внимания, продолжали общаться и смеяться. Он, наверное, подумал, что мы над ним шутим и прямо об этом спросил. Мы ответили, что ничего подобного в мыслях не было, что общаемся на свои темы. Он настаивал, что все-таки смеемся над ним, и если не перестанем, то он выстрелит. Потом от нас отошел", – рассказала Виктория.

По словам девушки, после ухода парня они продолжили беседу и внезапно услышали выстрелы. Студент вернулся и выстрелил девушке в голову.

Напомним, 6 ноября в Днепре полицейские задержали юношу, который выстрелил 17-летней студентке в голову, а потом пытался свести счеты с жизнью.

Отметим, что стрельба на улицах Украины случается чуть ли не каждый день. Часто она начинается прямо в оживленных общественных местах. Что делать, когда рядом с вами разворачивается конфликт с применением огнестрельного оружия – разбирались новости "Сегодня".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram