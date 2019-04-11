В Днепропетровской области мужчина выстрелил в висок ребенку

Раненого школьника госпитализировали в тяжелом состоянии

Фото: ГУНП в Днепропетровской области.

В Днепропетровской области правоохранители задержали мужчину, который из винтовки выстрелил в голову школьнику. Ребенка госпитализировали в больницу, сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции области.

Инцидент произошел 9 апреля около трех часов ночи в Томаковском районе. Как выяснилось, семиклассник пришел на территорию тракторной бригады, где между ним и 26-летним парнем произошел конфликт. Работник бригады якобы намеревался преподать ребенку урок, и достал пневматическую винтовку, с которой и выстрелил в сторону семиклассника. Пуля попала мальчику в висок. Раненого ребенка госпитализировали в районную больницу с диагнозом "огнестрельное ранение левой височной области".

Местная пресса пишет, что школьника в тяжелом состоянии доставили в областную детскую клиническую больницу на улице Космическая в Днепре. Сам стрелок объяснил свой поступок попыткой "воспитать" непослушного подростка.

"Правоохранители задержали подозреваемого в порядке ст. 208 УПК Украины. 10 апреля следователем по согласованию с местной прокуратурой мужчине объявили о подозрении по ч. 1 ст. 121 УК Украины ("Умышленное тяжкое телесное повреждение"). Санкция статьи предусматривает наказание от 5 до 8 лет лишения свободы", — сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции в Днепропетровской области.

Также мы сообщали, что в Днепре агрессивный стрелок открыл из окна второго этажа огонь и взял в заложники человека.

А в Днепровском районе Херсона мужчина совершил несколько выстрелов в прохожих. От полученных ран погиб один мужчина.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " В Днепропетровской области мужчина выстрелил в висок ребенку". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР: Журавель Максим Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.