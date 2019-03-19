Вывезли в лес и хотят убить: в Днепре мужчина пытался выманить у матери 2,5 тысячи долларов
27-летний мужчина таким образом пытался достать деньги, чтобы вернуть долг
В Днепре мужчина обманул свою мать, сказав ей, что его вместе с товарищем неизвестные люди вывезли в лес, и, под угрозой смерти, вымогают 2,5 тысячи долларов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.
О том, что ее сына украли, на линию "102" сообщила 46-летняя женщина. Она заявила, что в 21:00 ей позвонил ее 27-летний сын и сказал, что его вместе с товарищем три неизвестных мужчины вывезли из Днепра в лес. Похитители, якобы, вымогали с потерпевших 2,5 тысячи долларов. Чтобы найти похищенных мужчин, среди ночи был поднят личный состав уголовного розыска, а также работники специальных подразделений.
"Уже глубокой ночью в ходе проведения целого комплекса оперативно-розыскных мероприятий с задействованием технических возможностей специальных подразделений, установили местонахождение потерпевшего. При установлении адреса, где возможно удерживали потерпевшего, было принято решение о проникновении в указанную квартиру. Итог: в квартире действительно находился наш потерпевший, как было установлено в дальнейшем, эту квартиру он же и арендовал", – сообщил Вячеслав Аброськин.
Позже мужчина признался, что сам позвонил матери и сказал, что его похитили. Причиной такого поступка стал долг, который он должен был вернуть.
Напомним, недавно в Днепре на мужчину напали три неизвестных, избили его и похитили.
Также мы сообщали, что в Днепре вооруженный мужчина похитил 12-летнего ребенка и удерживал его у себя дома.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Вывезли в лес и хотят убить: в Днепре мужчина пытался выманить у матери 2,5 тысячи долларов". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Избили и выбросили с балкона иностранца: в Одессе задержали четырех мужчин
При падении с высоты гражданин Финляндии получил переломы
В Винницкой области задержали банду вымогателей
Преступники вымогали несуществующие долги от местных жителей