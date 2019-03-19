Вывезли в лес и хотят убить: в Днепре мужчина пытался выманить у матери 2,5 тысячи долларов

27-летний мужчина таким образом пытался достать деньги, чтобы вернуть долг

Смартфон спас австралийцу жизнь. Фото: Pixabay

Вывезли в лес и хотят убить: в Днепре мужчина пытался выманить у матери 2,5 тысячи долларов Журавель Максим //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a53/841/5c8a53841fef4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a53/841/5c8a53841fef4.jpg 2019-03-19T12:52:00+02:00 Днепр 27-летний мужчина таким образом пытался достать деньги, чтобы вернуть долг

В Днепре мужчина обманул свою мать, сказав ей, что его вместе с товарищем неизвестные люди вывезли в лес, и, под угрозой смерти, вымогают 2,5 тысячи долларов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

О том, что ее сына украли, на линию "102" сообщила 46-летняя женщина. Она заявила, что в 21:00 ей позвонил ее 27-летний сын и сказал, что его вместе с товарищем три неизвестных мужчины вывезли из Днепра в лес. Похитители, якобы, вымогали с потерпевших 2,5 тысячи долларов. Чтобы найти похищенных мужчин, среди ночи был поднят личный состав уголовного розыска, а также работники специальных подразделений.

"Уже глубокой ночью в ходе проведения целого комплекса оперативно-розыскных мероприятий с задействованием технических возможностей специальных подразделений, установили местонахождение потерпевшего. При установлении адреса, где возможно удерживали потерпевшего, было принято решение о проникновении в указанную квартиру. Итог: в квартире действительно находился наш потерпевший, как было установлено в дальнейшем, эту квартиру он же и арендовал", – сообщил Вячеслав Аброськин.

Позже мужчина признался, что сам позвонил матери и сказал, что его похитили. Причиной такого поступка стал долг, который он должен был вернуть.

Напомним, недавно в Днепре на мужчину напали три неизвестных, избили его и похитили.

Также мы сообщали, что в Днепре вооруженный мужчина похитил 12-летнего ребенка и удерживал его у себя дома.

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