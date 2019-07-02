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Взрыв на детской площадке под Днепром: двоих детей прооперировали

2 июля, 09:26

Еще двоих пострадавших начали оперировать

В Днепре этой ночью прооперировали 16-летнего подростка и пятилетнего малыша, пострадавших из-за взрыва на детской площадке в селе Пашена Балка. Об этом сообщил председатель Днепропетровского облсовета Глеб Прыгунов на своей странице в Facebook.

"Дети, которые вчера пострадали от взрыва, все живы. Двоих тяжелых ночью прооперировали. 16-летний парень все еще на искусственной вентиляции легких, но врачи говорят, что стабильный. 5-летний малыш - в сознании", - говорится в сообщении.

Кроме того, утром начали оперировать еще двоих пострадавших. Все дети находятся в детской больнице на Космической в Днепре.

Также Прыгунов сообщил, что в Пашеной Балке дети нашли патрон к подствольному гранатомету. Эта граната и взорвалась.

Напомним, трагедия произошла 1 июля около 20:00 на детской площадке. Расследование данного факта ведется по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 264 (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов).

Ранее в Днепре мужчина, находясь за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил дорожно-транспортное происшествие – выехал на детскую площадку. К счастью, дети во время аварии на площадке не гуляли, что позволило избежать трагедии.

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Тег взрыв, дети, Днепр, состояние, операция, пострадавшие, Днепропетровская область

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