Взрыв на детской площадке под Днепром: появились жуткие подробности
На боевой гранате подорвались шестеро детей
В селе Пашена Балка под Днепром шестеро детей подорвались на боевой гранате. Об этом сообщает "Информатор".
По предварительной информации, пострадавшие сами нашли боеприпас. Двое из шести пострадавших в очень тяжелом состоянии. Все дети получили травмы различной степени тяжести, а у некоторых оторваны пальцы.
На данный момент подробности инцидента выясняются. На месте работают все спецслужбы, взрывотехники и следственно-оперативная группа.
Напомним, трагедия произошла 1 июля около 20:00 на детской площадке. Расследование данного факта ведется по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 264 (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов).
Ранее в Днепре мужчина, находясь за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил дорожно-транспортное происшествие – выехал на детскую площадку. К счастью, дети во время аварии на площадке не гуляли, что позволило избежать трагедии.
Кроме того, в Днепре пара, находящаяся в алкогольном опьянении, открыла огонь из охотничьего ружья с балкона с 10-го этажа.
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