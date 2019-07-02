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Взрыв на детской площадке под Днепром: появились жуткие подробности

2 июля, 08:02

На боевой гранате подорвались шестеро детей

В селе Пашена Балка под Днепром шестеро детей подорвались на боевой гранате. Об этом сообщает "Информатор".

По предварительной информации, пострадавшие сами нашли боеприпас. Двое из шести пострадавших в очень тяжелом состоянии. Все дети получили травмы различной степени тяжести, а у некоторых оторваны пальцы.

На данный момент подробности инцидента выясняются. На месте работают все спецслужбы, взрывотехники и следственно-оперативная группа.

Напомним, трагедия произошла 1 июля около 20:00 на детской площадке. Расследование данного факта ведется по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 264 (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов).

Ранее в Днепре мужчина, находясь за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил дорожно-транспортное происшествие – выехал на детскую площадку. К счастью, дети во время аварии на площадке не гуляли, что позволило избежать трагедии.

Кроме того, в Днепре пара, находящаяся в алкогольном опьянении, открыла огонь из охотничьего ружья с балкона с 10-го этажа.


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Тег взрыв, дети, Днепр, детская площадка, пострадавшие, Днепропетровская область

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