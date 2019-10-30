Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,11
27,86

Взрыв на заводе в Днепре: названа предварительная причина

30 октября, 18:41

По предварительным данным, взрыв произошел из-за неисправной вентиляции

Взрыв на заводе в Днепре, где производилось подсолнечное масло, по предварительным выводам, произошел из-за неисправной вентиляции.

Как известно, после взрыва, прогремевшего в левобережной части города, вспыхнул мощный пожар, который дотла уничтожил склад площадью более четырех тысяч квадратных метров. Спасатели установили, что вспыхнул жмых, который хранили в помещении. К счастью, обошлось без жертв.

Напомним, вечером 28 октября в Днепре жители Левого берега услышали взрыв. Люди описывали свои ощущения – "будто от взрывной волны" и "похоже на землетрясение". По словам людей, от взрыва у них дребезжали окна и шатались дома. Местные жители утверждали, что сначала произошел взрыв, а за ним последовал пожар в промышленной зоне.

Также мы сообщали о взрыве на территории пекарни в Сумской области. По данным спасателей, вспыхнула газовоздушная смесь, в помещении вылетели окна, частично были разрушены межкомнатные перегородки и санузел.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

взрыв Днепр причины подробности подсолнечное масло ГСЧС

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мощный взрыв прогремел в Днепре, появились фото и видео
Мощный взрыв прогремел в Днепре, появились фото и видеоДнепр
В Украину идет резкое похолодание: прогноз погоды на ближайшие дни
В Украину идет резкое похолодание: прогноз погоды на ближайшие дниУкраина
Под Днепром пациент вывалился на ходу из скорой: видео инцидента
Под Днепром пациент вывалился на ходу из скорой: видео инцидентаДнепр
В Днепропетровской области сотни людей всю ночь искали пропавшего ребенка
В Днепропетровской области сотни людей всю ночь искали пропавшего ребенкаДнепр
Пожар со взрывом в Днепре: спасатели рассказали подробности
Пожар со взрывом в Днепре: спасатели рассказали подробностиДнепр
В Днепре копы задержали подозреваемых в ограблении десяти банкоматов
В Днепре копы задержали подозреваемых в ограблении десяти банкоматовДнепр

Новости партнеров

Loading...
загрузка...