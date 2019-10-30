Взрыв на заводе в Днепре: названа предварительная причина

Взрыв на заводе в Днепре, где производилось подсолнечное масло, по предварительным выводам, произошел из-за неисправной вентиляции.

Как известно, после взрыва, прогремевшего в левобережной части города, вспыхнул мощный пожар, который дотла уничтожил склад площадью более четырех тысяч квадратных метров. Спасатели установили, что вспыхнул жмых, который хранили в помещении. К счастью, обошлось без жертв.

Напомним, вечером 28 октября в Днепре жители Левого берега услышали взрыв. Люди описывали свои ощущения – "будто от взрывной волны" и "похоже на землетрясение". По словам людей, от взрыва у них дребезжали окна и шатались дома. Местные жители утверждали, что сначала произошел взрыв, а за ним последовал пожар в промышленной зоне.

Также мы сообщали о взрыве на территории пекарни в Сумской области. По данным спасателей, вспыхнула газовоздушная смесь, в помещении вылетели окна, частично были разрушены межкомнатные перегородки и санузел.

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