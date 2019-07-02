Взрыв под Днепром и раненные дети: в полиции сообщили подробности
Взорвался снаряд, который подростки нашли на свалке
В полиции Днепропетровской области сообщили первые результаты расследования взрыва на детской площадке, в результате которого были ранены шестеро детей в возрасте от четырех до 16 лет.
Как стало известно после осмотра экспертами места происшествия, детонировал снаряд от подствольного гранатомета ВОГ-25. В свою очередь, дети рассказали, что нашли боеприпас на свалке.
"Расследование данного факта ведется по двум статьям Уголовного кодекса Украины: по ст. 263 ("Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами") и ст. 264 ("Небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов")", – сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Напомним, трагедия произошла 1 июля около 20:00 на детской площадке в поселке Пташиная Балка. Расследование данного факта ведется по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 264 (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов).
Пострадавших детей экстренно доставили в больницу Днепра, где в ночь на 2 июня врачи прооперировали 16-летнего подростка и пятилетнего малыша. Медики заявили также, что операции предстоят еще двоим пострадавшим.
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