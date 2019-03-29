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Взрыв под Днепром полностью уничтожил жилой дом: есть пострадавшие

Сегодня, 20:00

Сила взрыва была настолько большой, что ударная волна от него повредила 3 дома по соседству

Взрыв под Днепром полностью уничтожил жилой дом: есть пострадавшие Днепр Сила взрыва была настолько большой, что ударная волна от него повредила 3 дома по соседству

Под Днепром прогремел сильный взрыв, в результате которого был полностью разрушен жилой дом, а также пострадали несколько соседних зданий. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Днепропетровской области.

Сегодня, 29 марта, около 15:54 спасатели получили вызов о сильном взрыве на территории частного дома. Звонивший сообщил, что происшествие случилось на улице Чехова, в поселке городского типа Просяна Покровского района.

Прибывшие на место спасатели обнаружили, что взрыв полностью разрушил строение, площадью 30 квадратных метров. Сила взрыва была настолько большой, что ударная волна от него повредила 3 дома по соседству.

Также сообщается, что от взрыва пострадал хозяин разрушенного дома 1974 года рождения. Он был госпитализирован в Покровскую больницу. Предварительно было установлено, что у него закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и термальные ожоги. Его состояние оценивается как "стабильно тяжелое".

Для ликвидации последствий взрыва было задействовано 5 человек личного состава и 1 единица спасательно-пожарной техники. Причина происшествия будет устанавливаться правоохранительными органами.

Напомним, на Закарпатье в жилом доме произошел взрыв. Пострадавшую женщину доставили в реанимацию.

Ранее во Львове произошел взрыв в заведении общественного питания, была ранена 17-летняя девушка.

Также мы писали, что в жилом доме в Нидерландах взорвался газ: люди оказались под завалами. Спасатели вытаскивали людей очень осторожно, боясь дальнейшего обрушения

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Тег взрыв, спасатели, ожоги, госпитализирован, жилой дом

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