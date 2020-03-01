Взрыв снаряда в руках ребенка в Днепре: как чувствует себя пострадавший

В Днепре на Рубиновом бульваре восьмилетний мальчик пострадал в результате взрыва снаряда времен Второй мировой войны, который он нашел на улице. В результате ребенок получил значительные травмы, сейчас он в стабильно тяжелом состоянии. Об этом сообщает Информатор.

Известно, что очевидцы вызвали скорую и полицию. Спустя 5 минут медики скорой были на месте и оказали ребенку первую помощь: наложили давящую повязку и остановили кровотечение. Мальчика доставили в областную детскую клиническую больницу на Космической.

"Ребенка привезли в состоянии геморрагического шока 2 уровня (крайне опасное для жизни человека состояние, развивающееся в результате острой кровопотери), с травматической ампутацией левой кисти, проникающими ранениями брюшной полости, внутренним кровотечением, осколочными ранениями конечностей, туловища и лица. Ребенка в неотложном порядке прооперировали, кровотечение остановили, проведен гемостаз. При операции обнаружили ранение селезенки, которое давало внутреннее кровотечение. Раны брюшной полости зашиты, проводится ампутация остатков нижней трети конечности. Состояние ребенка — тяжелое стабильное", — рассказал начальник хирургической службы Сергей Инюшин.

Напомним, раньше мы писали, что в Винницкой области взорвалась граната, в результате чего несколько человек получили тяжелые ранения.

Кроме того, в Запорожской области при взрыве гранаты погибли двое мужчин. Инцидент произошел во время застолья.

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