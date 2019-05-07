Взрыв в Марганце: один погибший, трое пострадавших

В числе раненых – сотрудник патрульной полиции

На месте происшествия.

В Марганце Днепропетровской области сегодня посреди улицы взорвалась граната. В результате происшествия погиб человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

Ещё трое людей пострадали, среди них – сотрудник группы реагирования патрульной полиции.

Взрыв прогремел около четырех часов вечера на улице Лермонтова. Подробности инцидента не сообщаются.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и взрывотехники. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщалось, в киевской больнице скончалась женщина, которая пострадала в результате взрыва гранаты в многоэтажке на Позняках.

Также мы сообщали об одном погибшем и троих пострадавших при взрыве в селе Вольное Макаровского района Киевской области. Взрыв в частном доме прогремел 5 мая около 4 утра: взорвалось самодельное устройство, которое соорудил один из местных жителей, чтобы глушить рыбу.

В Харькове мужчина и женщина пострадали при взрыве газа в жилом доме. Взрыв произошел в Новобаварском районе города после того, как рабочие газовой службы установили в квартире ​​газовую колонку.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Взрыв в Марганце: один погибший, трое пострадавших". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"