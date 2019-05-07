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Взрыв в Марганце: один погибший, трое пострадавших

7 мая, 17:13

В числе раненых – сотрудник патрульной полиции

На месте происшествия
На месте происшествия.

В Марганце Днепропетровской области сегодня посреди улицы взорвалась граната. В результате происшествия погиб человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

Ещё трое людей пострадали, среди них – сотрудник группы реагирования патрульной полиции.

Взрыв прогремел около четырех часов вечера на улице Лермонтова. Подробности инцидента не сообщаются.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и взрывотехники. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщалось, в киевской больнице скончалась женщина, которая пострадала в результате взрыва гранаты в многоэтажке на Позняках.

Также мы сообщали об одном погибшем и троих пострадавших при взрыве в селе Вольное Макаровского района Киевской области. Взрыв в частном доме прогремел 5 мая около 4 утра: взорвалось самодельное устройство, которое соорудил один из местных жителей, чтобы глушить рыбу.

В Харькове мужчина и женщина пострадали при взрыве газа в жилом доме. Взрыв произошел в Новобаварском районе города после того, как рабочие газовой службы установили в квартире ​​газовую колонку.


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Тег взрыв, граната, марганец, полицейский

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