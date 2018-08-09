Старший следователь ГПУ погорел на взятке в 50 тысяч долларов

В четверг, 9 августа, сотрудники Генеральной прокуратуры задержали на взятке старшего следователя ГПУ.

"Хет трик дня. Генинспекция задержала с поличным старшего следователя ГПУ, который требовал 50 тыс долл", – написал в своем Facebook генеральный прокурор Юрий Луценко.

Подробности спецоперации по задержанию сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"31.07.2018 года в Главное управление БКОП СБУ поступило заявление от гражданина о том, что старший следователь управления по расследованию ОВД ГПУ, действуя умышленно, с использованием своего служебного положения, требует от него неправомерную выгоду в размере 50 тысяч долларов за прекращение уголовного преследования в рамках уголовного производства по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 364 УК Украины и не препятствовании строительным работам в с. Крюковщина Киевской области", – написала на своей страничке в Facebook пресс-секретарт Юрия Луценко Лариса Сарган.

Согласно показаний заявителя, преследование началось 19.07.2018, когда работниками ГПУ был проведен осмотр строительной площадки, а в дальнейшем стали вызывать на допрос в качестве свидетелей работников предприятия.

С целью осложнения документирования противоправной деятельности, работник прокуратуры для получения неправомерной выгоды в качестве посредника привлек постороннего человека.

"Генинспекция ГПУ сработала снова безупречно. В настоящее время проводятся процессуальные действия", – отметила Сарган.

Накануне сообщалось, что в Днепропетровской области директора одного из предприятий-подрядчиков, занимающихся ремонтом дорог в поселках Царичанка и Преображенка, подозревают в присвоении бюджетных денег в размере 1 млн грн.

Напомним, в Киеве сегодня погорел на большой взятке директор департамента налогов и сборов физических лиц Государственной фискальной службы.

Ранее СБУ разоблачила на взятке в тридцать тысяч долларов одного из заместителей председателя Переяслав-Хмельницкого городского совета и начальника отдела исполнительного комитета мэрии.