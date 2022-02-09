"Я просто терпел". Днепровский стрелок признался, почему убил сослуживцев

Задержанный Артемий Рябчук рассказал на допросе новые подробности о стрельбе

Артемий Рябчук дал новые показания по стрельбе в Днепре. Фото: коллаж "Сегодня"

Артемий Рябчук, который расстрелял сослуживцев Днепре, заявил, что в тот момент у него было плохое настроение и он устал терпеть.

Об этом сообщает "ТСН".

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Подозреваемый Рябчук объяснил, что предшествовало трагедии:

- У меня ужасное было состояние, настроение. Злость, несправедливость. Я уже просто терпел, терпел, терпел и...

- Устал терпеть?

- Да

В МВД назвали первые результаты расследования кровавого расстрела в Днепре

В ходе служебного расследования подтвердилось, что в военной части в Днепре, где нацгвардеец Артемий Рябчук расстрелял пятерых людей, действительно были внеуставные отношения. Такую информацию предоставили военнослужащие во время анкетирования. Об этом сообщил первый заместитель главы Министерства внутренних дел Евгений Енин.

Задача служебного расследования, которое проводит МВД, – выяснить морально-психологический климат в коллективе, проверить процессы отбора и подготовки кадров, соблюдение порядка прохождения военной службы.

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