За порядком в Днепре следят 780 камер: результаты работы ситуационного центра

Благодаря центру удалось вернуть 102 угнанных автомобиля

Наблюдение. Операторы видят нарушителей на экране, видео на котором обновляется в режиме реального времени. Фото: М. Журавель.

Из здания мэрии Днепра можно перенестись практически в любую точку города. Это стало возможным благодаря ситуационному центру коммуникации, в котором установлены современные камеры видеонаблюдения. При помощи пульта управления роботизированное "всевидящее око" может найти нарушителя порядка или увидеть, на какой улице не работает светофор, чтобы отправить туда бригаду коммунальщиков. За шесть месяцев работы центра удалось предотвратить попытку продажи оружия, отыскать ребенка и снизить криминальную статистику. Корреспондент "Сегодня" побывал в центре и выяснил, как он работает.

Так, ситуационный центр коммуникации между коммунальными службами и МВД заработал в декабре прошлого года. На сегодняшний день на улицах города установлено и подключено 780 камер видеонаблюдения. Некоторые из них способны увеличивать изображение на расстояние до полутора километров. Одно из важных преимуществ камер — высокое разрешение картинки и система, которая может распознавать номера автомобилей. Кроме того, из ситуационного центра операторы видят даже оружие, которое местный житель несет за поясом.



"Идея создать ситуационный центр возникла после моей командировки на муниципальный форум в Израиле. Мы его создали совместно с правоохранительными органами. Видеокамеры висят не там, где захотелось, а там, где указывает полиция. Есть соответствующие технологии и зоны, которые должны перекрываться", — сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

Система. Вскоре в городе появится еще 400 камер. Фото: М. Журавель



Он также отметил, что система постоянно совершенствуется.

"Те, кто разрисовывает памятники, ворует люки, грабит и похищает машины, должны понимать, что им не скрыться от нашего "всевидящего ока". А вот добропорядочным гражданам нечего беспокоиться", — добавил градоначальник.



По информации полиции, благодаря камерам видеонаблюдения за пять месяцев этого года было раскрыто 164 уголовных правонарушений, а по горячим следам найдены 106 подозреваемых. Кроме того, видеокамеры помогли стражам порядка разыскать 102 угнанных автомобиля.



Примечательно, что за порядком в Днепре из ситуационного центра следят 12 операторов дневной смены. Если в городе где-то перестал работать светофор, лифт или тяговая подстанция, операторы это увидят на мониторе компьютера и отправят на место поломки коммунальщиков. Видеонаблюдение из центра ведется круглые сутки.



Вскоре в ситуационном центре стартует третий этап модернизации: к системе будут подключены учреждения здравоохранения, детские садики и инфраструктурные объекты. "Город приобретет еще около 400 камер. Среди них будут не только распознающие номера, а также цвет и марку автомобиля", — подчеркнули в Днепровском городском совете.

Камеры на высоте

Подобный днепровскому ситуационный центр успешно работает и в Израиле, где украинцы и позаимствовали идею. Правда, в Израиле центр находится в подвальном помещении, чтобы предотвратить воздействие внешнего вторжения в работу центра или влияние природных катаклизмов. В Днепре видеокамеры находятся на самых высоких объектах: на башнях-близнецах и торговых центрах, откуда открывается панорамный вид на центр города.

Ранее мы писали, что в Днепре заработал ситуационный центр. В лифтах, транспорте и на улице установили 550 видеокамер.

Также сообщалось, что Аваков принял участие в открытии Ситуационного центра в Днепре.

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