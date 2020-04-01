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За работу без маски продавщица заплатит огромный штраф

1 апреля, 02:09

Елена Вус

Женщина полностью признала свою вину в содеянном правонарушении и искренне раскаялась

В Кривом Роге суд оштрафовал продавщицу, которая работала без маски во время карантина, который был введен из-за коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Жовтневого райсуда.

25 марта в суде был рассмотрен протокол по делу об административном правонарушении за нарушение правил карантина людей (статья 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях), составленный в отношении продавщицы магазина.

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Судебным разбирательством установлено, что продавец магазина "Юбилейный" в Покровском районе города, будучи обеспеченным средствами индивидуальной защиты, 21 марта 2020 осуществляла отпуск продукции без защитной маски, чем нарушила правила карантина.

В ходе судебного заседании женщина полностью признала свою вину в содеянном правонарушении и искренне раскаялась.

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Учитывая личность правонарушителя и характер совершенного правонарушения, суд назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 1000 необлагаемых доходов граждан, что составляет 17 000 гривень.

Как известно, в Украине с 12 марта введен карантин, который продлится минимум до 24 апреля. А с 25 марта объявлена чрезвычайная ситуация. В этих условиях власти призывают украинцев сидеть дома, не выходить на улицу без особой необходимости, держать дистанцию от людей минимум 2 метра. Кроме того, запрещено пользоваться детскими и спортивными площадками, устраивать пикники и т. п.

По состоянию на утро 30 марта правоохранители составили почти 3000 административных протоколов о нарушении правил карантина.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Источник: Сегодня

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