За рекламу наркотиков в Днепре платят от 15 грн: как в городе борются с горе-художниками

Надписи на фасадах закрашивают, а владельцам зданий грозит штраф

Борьба. Горожане самостоятельно закрашивают наркорекламу. Фото: dp.informator.ua.

Нынешней весной в Днепре активизировалась борьба с рекламой наркотических веществ, которыми пестрят фасады зданий и даже памятники. В поисках легкой наживы уличные горе-художники вооружаются баллончиками с краской и разукрашивают дома надписями с адресами каналов в мессенджерах. Корреспондент "Сегодня" узнал, как в Днепре борются с рекламой

и как часто полиция ловит нарушителей закона.

Так, в начале марта горожан потрясла новость о том, что неизвестные разрисовали центральную часть города рекламой интернет-канала, через который продаются наркотические вещества. Позже выяснилось, что рекламировать канал взялись двое школьников, которых вычислили в два счета благодаря камерам видеонаблюдения.

"Ребята только наносили надписи. Они непричастны к распространению психотропных веществ. Родители ни о чем не догадывались, для них это было настоящим шоком", — отметили в мэрии, подчеркнув, что подростков ждут исправительные работы.

Примечательно, что интернет-канал, который рекламировали школьники, до сих пор действует. Под предлогом поиска работы корреспондент "Сегодня" связался с администратором ресурса. Во время переписки нам предложили наносить рекламу канала на любые доступные поверхности. При этом за один рисунок на фасаде здания сулят от 50 до 100 грн. В другом канале нам пообещали платить всего 20 грн за одну надпись. Однако чтобы получить гонорар, нанести необходимо порядка 200 рекламных изображений.

Как рассказали нам в управлении патрульной полиции в Днепропетровской области, за два месяца стражи порядка разоблачили двоих уличных художников, которые уродовали фасады домов и памятники архитектуры.

"Один случай произошел 25 марта на проспекте Александра Поля. Там было двое молодых людей. Одного из них — 16-летнего парня — удалось остановить во время разрисовывания фасада. За надпись, сделанную при помощи трафарета, ему обещали заплатить 15 грн. Другой случай произошел 7 апреля. Во время патрулирования полицейские обнаружили 25-летнего парня. Он наносил надписи с названием сайта с запрещенными веществами на ограждении "Укрзализныци" на улице Академика Белелюбского. Ему за работу пообещали порядка 100 грн", — рассказывает нам капрал полиции Екатерина Коротя.

Задержанных художников доставили в районное отделение полиции для дальнейшего установления всех обстоятельств происшествия.

За лицом города следит инспекция по вопросам благоустройства Днепровского горсовета. Ревизоры могут выдать предписание балансодержателю или владельцу здания о том, что очищать фасад придется именно ему.

"Инспекция выдает предписания на владельцев или балансодержателей зданий, где появляются такие надписи. У владельцев есть определенный срок, за который они должны устранить недостатки. Если они этого не делают, инспекция вынуждена составлять административный протокол. Далее административная комиссия устанавливает размер штрафа: для физических лиц — от 340 грн до 1360 грн, для юридических — от 850 грн до 1700 грн", — отмечает начальник инспекции по вопросом благоустройства Руслан Мороз.

С начала года инспекторы выписали уже 596 предписаний на очищение фасадов.

Против рекламы — песок

Нелегальную рекламу на зданиях не только закрашивают, но и борются с ней с помощью пескоструйного оборудования. В горсовете отмечают: благодаря песку надписи со зданий можно стереть без следа. Однако использовать его на недавно покрашенных зданиях нельзя, поскольку краска может сойти вместе с рекламной надписью.

"Уже были выполнены работы на Сичеславской Набережной, Фестивальном причале, в районе Центрального моста, возле памятника Маргелову, на Набережной Победы, улице 6-й Стрелковой Дивизии, а также по всему проспекту Дмитрия Яворницкого и на прилегающих к нему территориях", — сообщают в пресс-службе мэрии.

Как сообщалось, в Днепре активисты проведут масштабный рейд против рекламы наркотиков. При помощи краски они будут закрашивать адреса интернет-сайтов.

Ранее подобная акция прошла в Запорожье: полицейские и активисты вышли на "зачистку" улиц города от негативного настенного контента и закрасили все надписи, которые предлагают купить наркотические вещества. Всего в акции приняли участие около 80 человек.

А в Шевченковском районе Запорожья появился новый мурал, который был нарисован для борьбы с рекламой наркотиков. Арт-объект активисты представили на улице Пархоменко.

Также художники превратили в произведение искусства стену подстанции, которая была изрисована граффити и рекламой наркотиков. Кроме того, была приведена в порядок и прилегающая территория.

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АВТОР: Журавель Максим Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.